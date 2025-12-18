انتقال اضطراری یک بیمار از قشم به بندرعباس با شناور ناجی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکیزاده، معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از انجام موفقیتآمیز عملیات انتقال یک بیمار از جزیره قشم به بندرعباس خبر داد و گفت: با توجه به شرایط نامساعد جوی حاکم بر منطقه و ناپایداری هوا، و در پی اعلام نیاز مدیریت بحران استان برای پشتیبانی از حوزه درمان، هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط انجام شد و با اعلان مرکز امداد و نجات دریایی استان شناور ناجی ۱۹ مأموریت انتقال این بیماران را بر عهده گرفت.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان افزود: این عملیات با هدف تسریع در روند درمان بیماران و فراهمسازی دسترسی آنان به خدمات تخصصی درمانی انجام شد و در طول مسیر تا تحویل بیماران به مراکز درمانی بندرعباس، تمامی ملاحظات بهداشتی، تخصصی و امدادی بهطور کامل رعایت شد.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: این ادارهکل در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود، همواره آمادگی دارد در شرایط اضطراری، بهویژه در وضعیتهای جوی نامساعد، در کنار مدیریت بحران و مجموعه سلامت و درمان استان قرار گیرد و خدمات دریایی لازم را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه دهد.
