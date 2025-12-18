  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

انتقال اضطراری یک بیمار از قشم به بندرعباس با شناور ناجی

انتقال اضطراری یک بیمار از قشم به بندرعباس با شناور ناجی

بندرعباس- در پی ناپایداری‌های جوی و به‌ دنبال درخواست مدیریت بحران استان هرمزگان، یک بیمار از جزیره قشم برای دریافت خدمات تخصصی درمانی، توسط شناور ناجی ۱۹ به بندرعباس منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده، معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از انجام موفقیت‌آمیز عملیات انتقال یک بیمار از جزیره قشم به بندرعباس خبر داد و گفت: با توجه به شرایط نامساعد جوی حاکم بر منطقه و ناپایداری هوا، و در پی اعلام نیاز مدیریت بحران استان برای پشتیبانی از حوزه درمان، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد و با اعلان مرکز امداد و نجات دریایی استان شناور ناجی ۱۹ مأموریت انتقال این بیماران را بر عهده گرفت.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان افزود: این عملیات با هدف تسریع در روند درمان بیماران و فراهم‌سازی دسترسی آنان به خدمات تخصصی درمانی انجام شد و در طول مسیر تا تحویل بیماران به مراکز درمانی بندرعباس، تمامی ملاحظات بهداشتی، تخصصی و امدادی به‌طور کامل رعایت شد.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: این اداره‌کل در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، همواره آمادگی دارد در شرایط اضطراری، به‌ویژه در وضعیت‌های جوی نامساعد، در کنار مدیریت بحران و مجموعه سلامت و درمان استان قرار گیرد و خدمات دریایی لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهد.

کد خبر 6694252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها