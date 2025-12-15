به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم‌نامه با حضور سید مهدی سادات حیاتشاهی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خلاق و محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به امضا رسید.

این توافق‌نامه همکاری، با توجه به اهمیت بازی‌های ویدیویی در توسعه فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق و نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید و همچنین علاقمندی و مأموریت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خلاق به توسعه سرمایه‌گذاری در بازی‌های ویدیویی و جلب مشارکت سایر نهادهای دولتی و غیردولتی به این حوزه امضا شد.

اهداف توافق‌نامه شامل توسعه ابزارها و سازوکارهای نوین تأمین مالی در صنعت بازی‌های ویدیویی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های توانمندسازی زیست‌بوم بازی‌های ویدیویی، برگزاری رویدادهای تخصصی، آموزشی، ترویجی و سرمایه‌گذاری، توسعه نظام‌مند خدمات مالی و حمایتی در زیست‌بوم بازی‌های ویدیوئی

شبکه‌سازی و تسهیل همکاری بین ذی‌نفعان است.

راه‌اندازی و پشتیبانی از «همگرا فاند» به عنوان یک صندوق مجازی (Virtual Fund) به‌منظور فراهم‌سازی مشارکت بخش خصوصی، فعالان حوزه بازی‌های ویدیویی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و نهادهای دولتی در فرآیند تأمین مالی (سرمایه‌گذاری، تسهیلات و سایر ابزارها) در راستای توسعه صنعت بازی‌های ویدیویی و دیجیتال کشور یکی از موضوعاتی که صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خلاق ذیل این توافق‌نامه به انجام آن متعهد شده است.

هچنین ارائه خدمات عاملیت مالی، توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم برای ارتقای ظرفیت‌های افراد و تیم‌های فعال، برگزاری رویدادها و برنامه‌های توسعه‌ای از دیگر بندهای تعهدات صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی صنایع خلاق در این توافق‌نامه است.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز به موجب این توافق‌نامه به انجام تأمین منابع مالی مشخص و زمان‌بندی‌شده، ارائه داده‌ها، دسترسی‌ها و اتصال سامانه‌ای، حمایت حاکمیتی و تسهیل مجوزها، مشارکت عملی در رویدادها و برنامه‌ها، پشتیبانی زیرساختی، مشارکت در بومی‌سازی بازی‌ها و ایجاد جریان درآمدی و همکاری در برندینگ و ترویج متعهد شد.