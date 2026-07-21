کریمی: ارزش کاه و بقایای زراعی کرمانشاه به ۱۲.۵ همت رسید

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در مجموع ۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۶۵۴ تن انواع کاه و بقایای زراعی در استان کرمانشاه تولید شده که ارزش اقتصادی این تولیدات حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۱۲.۵ همت، برآورد می‌شود.

وی افزود: این حجم از تولید، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای بخش کشاورزی استان، نقش مهمی در تأمین خوراک دام، پشتیبانی از واحدهای دامپروری و تقویت امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به سهم محصولات مختلف در این میزان تولید، تصریح کرد: از مجموع کاه تولیدی استان، یک میلیون و ۶۶۸ هزار و ۶۹۹ تن مربوط به کاه گندم است که ۶۷۶ هزار و ۴۷ تن آن از مزارع آبی و ۹۹۲ هزار و ۶۵۳ تن از اراضی دیم برداشت شده است.

کریمی ادامه داد: همچنین در سال زراعی جاری ۶۰۸ هزار و ۸۵۱ تن کاه جو در استان تولید شده که از این میزان، ۸۰ هزار و ۷۲۱ تن در مزارع آبی و ۵۲۸ هزار و ۱۳۰ تن در اراضی دیم به دست آمده است.

وی با اشاره به سایر بقایای زراعی تولید شده در استان، گفت: علاوه بر کاه گندم و جو، ۱۰۳ تن کاه یولاف آبی و ۲۲۰ هزار تن بقایای نخود نیز در استان تولید شده که با احتساب این محصولات، مجموع کاه و بقایای زراعی کرمانشاه به ۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۶۵۴ تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه کاه یکی از منابع مهم تأمین علوفه دام به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: این محصول با تأمین فیبر مورد نیاز دام، نقش مؤثری در بهبود فرآیند هضم، حفظ سلامت دام‌های نشخوارکننده و افزایش بهره‌وری واحدهای دامداری دارد و بخش مهمی از نیاز خوراک دام را تأمین می‌کند.

کریمی در پایان تأکید کرد: استفاده بهینه از کاه و سایر بقایای زراعی، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، می‌تواند در توسعه پایدار بخش کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید در دامداری‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی این بخش نقش مؤثری ایفا کند.