ماموریت دشوار آزادکاران ایران در ناگویا؛ مدعیان آسیا در کمین طلا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از ۸ تا ۱۱ مهرماه در شهر ناگویای ژاپن برگزار می‌شود. امسال برخلاف دوره‌های گذشته، مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی ناگویا پیش از رقابت‌های قهرمانی جهان برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان کمتر از یک ماه بعد، از ۲ تا ۱۰ آبان باید در مسابقات جهانی به میدان بروند. به همین دلیل، فدراسیون کشتی و کادرفنی تیم‌های ملی تصمیم گرفته‌اند برای این دو رویداد مهم از ترکیب‌های متفاوتی استفاده کنند تا فشار کمتری به نفرات اصلی وارد شود.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در دوره گذشته بازی‌های آسیایی با کسب ۳ مدال طلا و ۲ نقره از ۶ وزن، عملکرد موفقی داشت؛ اما با توجه به افزایش سطح رقابت‌ها و حضور مدعیان مطرح آسیایی، تکرار این نتیجه در ناگویا کار آسانی نخواهد بود. بر همین اساس، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شد. علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم، عباس ابراهیم‌زاده در ۶۵ کیلوگرم، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی در ۸۶ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، نمایندگان ایران در این مسابقات خواهند بود. کادرفنی امیدوار است با این برنامه‌ریزی، ضمن کسب نتیجه مطلوب در بازی‌های آسیایی، ملی‌پوشان اصلی نیز با آمادگی کامل راهی مسابقات قهرمانی جهان شوند.

با وجود موفقیت‌های اخیر، کشتی ایران کار سختی در بازی‌های آسیایی ناگویا خواهد داشت و حفظ یا افزایش تعداد مدال‌های طلای دوره گذشته، کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. حضور مدعیان مطرح از کشورهایی مانند ژاپن، هند، ازبکستان، بحرین، کره‌شمالی و مغولستان، سطح رقابت‌ها را در بیشتر اوزان بالا برده است.



در وزن ۵۷ کیلوگرم، کشتی‌گیران ژاپن، کره‌شمالی، هند و مغولستان از جدی‌ترین رقبای نماینده ایران محسوب می‌شوند. شرایط وزن ۶۵ کیلوگرم نیز به انتخاب نهایی تیم ژاپن بستگی دارد؛ اگر کیوکا، قهرمان المپیک، در ترکیب این تیم حضور نداشته باشد، اوگینو همچنان یکی از شانس‌های اصلی کسب مدال طلا خواهد بود. در وزن ۷۴ کیلوگرم نیز احتمال حضور جمالوف از ازبکستان و تاکاتانی از ژاپن، رقابت را برای نماینده ایران دشوار خواهد کرد.



در وزن ۹۷ کیلوگرم هم آرش یوشیدا از ژاپن یکی از مهم‌ترین رقبا خواهد بود. این شرایط نشان می‌دهد ملی‌پوشان کشتی آزاد ایران برای رسیدن به سکوی نخست، مسیر آسانی پیش‌رو ندارند و در میان اوزان مختلف، شاید تنها امیرحسین زارع را بتوان از همین حالا یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌های کسب مدال طلا دانست.