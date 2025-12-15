متقیان: توزیع شیر استریلیزه و بهداشتی به مدارس خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر علی متقیان صبح دوشنبه در آئین آغاز طرح توزیع شیر در دبستان شهید قربانی روستای چری شهرستان فاروج اجرای برنامه توزیع شیر را یکی از سیاستهای مهم دولت در حوزه سلامت و تغذیه نسل آینده اعلام کرد.
متقیان گفت: این طرح تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد و توزیع شیر به صورت ۲ روز در هفته برای مدارس دولتی استان برنامهریزی شده است.
وی بیان کرد: ۱۰۴ هزار پاکت شیر با وزن هر کدام ۲۰۰ سیسی در هر نوبت به مدارس ابتدایی تحویل داده میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: اجرای این طرح میتواند نقش مؤثری در بهبود سلامت تغذیهای و رشد جسمی دانشآموزان ایفا کند.
متقیان با اشاره به اینکه شیرهای استریلیزه و استاندارد در شرایط کاملاً بهداشتی تولید، بستهبندی و به مدارس تحویل میشود گفت: نظارت بر تمام مراحل تأمین و توزیع نیز توسط دستگاههای مسؤول انجام میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای طرح شیر رایگان در مدارس یکی از مطالبات جدی خانوادهها و فرهنگیان بود که با پیگیریهای جدی وزیر آموزش و پرورش و حمایت دولت محقق شد و انتظار میرود در ارتقای شاخصهای سلامت دانشآموزان و افزایش بهرهوری آموزشی نقش مهمی داشته باشد.
