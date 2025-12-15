  1. استانها
همکاری علمی- پژوهشی برای اشتغال دانشجویان مهارتی در گیلان

رشت- رئیس سازمان علمی پژوهشی سپاه قدس گیلان از امضای تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه علمی–مهارت با هدف شناسایی نخبگان، حمایت از مسابقات رباتیک و معرفی دانشجویان به کارخانجات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر زاد اکبری صبح دوشنبه در پی دیدار «مقداد خصوصی» رئیس دانشگاه علمی مهارت استان گیلان که به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفت، اظهار کرد: ما بر این باوریم که دانشجویان دانشگاه علمی-مهارت و کارخانجات مرتبط با سازمان علمی و پژوهشی باید فرصت‌های واقعی برای اشتغال و فعالیت‌های تخصصی داشته باشند.

رئیس سازمان علمی پژوهشی سپاه قدس گیلان افزود: در راستای حمایت از استعدادهای جوان در عرصه رباتیک، علمی -مهارت و فناوری با دانشگاه علمی و مهارت گیلان منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه مسابقات کاسپین رباتیک بستری ارزشمند برای شناسایی نخبگان است گفت: در این تفاهم قرار شد افرادی که در این مسابقات حائز مقام شدند گواهی فنی و حرفه‌ای از سوی دانشگاه علمی و مهارت به آنها اهدا شود.

سرهنگ زاد اکبری تصریح کرد: سازمان علمی پژوهشی نیز در راستای نقش‌آفرینی مؤثر در توسعه کشور و اشتغال

دانشجویان دانشکده علمی مهارتی را با کارخانجاتی که با این سازمان ارتباط دارند به عنوان نیروی کار معرفی کند.

