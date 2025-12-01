  1. استانها
سرهنگ زاد اکبری: مسابقات رباتیک گیلان خلاقیت نسل جوان را تقویت می‌کند

رشت- معاونت علمی سپاه قدس گیلان با اشاره به برگزاری مسابقات رباتیک استان با حضور تیم‌های دانش‌آموزی و دانشجویی گفت: این مسابقات خلاقیت نسل جوان را تقویت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اصغر زاد اکبری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: دیدگاه راهبردی نسبت به موضوعات علمی طبق منویات رهبری وجود دارد.

وی گفت: برگزاری نخستین رویداد رباتیک نمونه‌ای از این برنامه‌ها است که در راستای کشف استعدادها و خلاقیت افراد برگزار می‌شود.

معاونت علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان تصریح کرد: این مسابقات در قالب تیم‌های دو نفره دانش‌آموزی و دانشجویی در رده‌های سنی مختلف برگزار می‌شود.

سرهنگ زاد اکبری افزود: رویداد رباتیک در سه رده سنی ۵ تا ۷ سال (ربات عقرب)، ۷ تا ۱۲ سال (ربات امدادگر و فوتبالیست مقدماتی)، ۱۲ تا ۱۵ سال (ربات امدادگر و فوتبالیست پیشرفته)، ۱۵ تا ۱۸ سال (ربات جنگجوی دانش آموزی)، بالای ۱۸ سال (ربات جنگجوی آزاد) است.

وی هدف از اجرای این رویداد را توسعه فردی و استعدادهای درخشان دانست و گفت: متأسفانه تاکنون هیچ برنامه متمرکز و هدفمندی در استان اجرایی نشده است لذا این رویداد برای اولین بار برگزار خواهد شد.

معاونت علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان اضافه کرد: شکل گیری هسته‌های توانمند و رفع نیازهای اساسی در قالب موضوعات مختلف اعم از زلزله نگاری، اقتصاد دریامحور، کشاورزی هوشمند و … می‌توانند به فناوری و تولید ثروت منجر شوند.

