طرح نظارتی ویژه بازار شب یلدا در خوزستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام جباری پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به افزایش تقاضا برای برخی کالاها در روزهای پایانی فصل پاییز اظهار کرد: هر ساله با نزدیک شدن به شب یلدا، مصرف و تقاضا برای کالاهایی مانند خشکبار، میوه، شیرینی، گل و سایر اقلام پرمصرف افزایش مییابد که به همین منظور، طرح نظارتی ویژهای برای کنترل بازار اجرا شده است.
وی افزود: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و با همکاری تعزیرات حکومتی، نمایندگان دادستان در شهرستانها، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، دستگاههای بهداشتی و دامپزشکی تا سوم دیماه در سطح استان ادامه خواهد داشت.
معاون بازرسی و نظارت ادارهکل صمت خوزستان با بیان اینکه در این طرح رعایت سود مصوب عمده و خردهفروشی، نصب برچسب قیمت و قیمتگذاری صحیح از سوی اصناف مورد بررسی قرار میگیرد، گفت: عمدهترین تخلفات شناساییشده شامل گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت است که پس از احراز، پرونده متخلفان در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع میشود.
جباری در خصوص نقش مردم در گزارش تخلفات تصریح کرد: شهروندان میتوانند شکایات و گزارشهای خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. این گزارشها در سریعترین زمان بررسی شده و برای پیگیری به دستگاههای مرتبط ارسال میشود.
وی افزود: علاوه بر این، امکان مراجعه حضوری مردم به ادارات صمت در شهرستانها نیز وجود دارد و در مناطقی که دسترسی حضوری میسر نیست، سامانه ۱۲۴ بهترین مسیر برای انعکاس تخلفات و قرار گرفتن آنها در دستور کار بازرسان است.
