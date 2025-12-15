حسینی: ۱۰ معدن ناایمن مازندران همچنان تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه ایمنی معادن مازندران که با حضور مدیران و مسئولان استانی و محلی برگزار شد، گزارش جامعی از وضعیت ایمنی معادن ارائه کرد و گفت: در سال جاری تاکنون ۱۱۸ بازدید از معادن استان انجام شده است که ۳۶ مورد از آنها بهصورت مشترک و کارشناسی توسط گروه بازرسی ویژه متشکل از اداره کل کار، صنعت، معدن و تجارت و نظام مهندسی معدن استان انجام شده است. هدف این بازدیدها شناسایی نقاط ضعف و مخاطرات احتمالی و اصلاح آنهاست.
سرپرست ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر اهمیت آموزشهای ایمنی افزود: برنامهریزی برای برگزاری دورههای تخصصی ایمنی ویژه کارگران معادن با همکاری اساتید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار کشور در شهرستانهای معدنی استان با شدت بیشتری دنبال خواهد شد تا سطح آگاهی و مهارت کارگران ارتقا یابد.
وی با تأکید بر رعایت دقیق مقررات ایمنی و نظارت مستمر گفت: هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست و ادارهکل به طور جدی بر اجرای آئیننامههای ایمنی در معادن نظارت دارد.
حسینیشیروانی همچنین از اقدامات ادارهکل برای ارتقای فرهنگ ایمنی در محیطهای معدنی و بهبود امکانات بهداشتی طبق ضوابط قانونی خبر داد و افزود: ایجاد زیرساختهای ایمنی و بهداشتی از حقوق بدیهی کارگران است و پیگیری اجرای آن در دستور کار جدی قرار دارد.
وی در پایان اعلام کرد که مکاتبات متعدد با دستگاههای متولی جهت نظارت دقیق و اجرای مستمر مقررات ادامه دارد تا سلامت نیروی کار حفظ و از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
