آغاز طرح ویژه نظارت بر بازار شب یلدا در کهگیلویه

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قدیمی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی طرح نظارتی ویژه شب یلدا کهگیلویه اظهار کرد: با نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش تقاضای کالاهای اساسی، طرح ویژه نظارت بر بازار در سطح شهرستان آغاز شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را کنترل و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، برخورد با تخلفات صنفی و ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان عنوان کرد و افزود: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایام پایانی فصل پاییز با حساسیتی ویژه دنبال می‌شود.

رئیس صمت کهگیلویه با اشاره به حضور گسترده دستگاه‌های اجرایی در این طرح، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تیم‌های نظارتی متشکل از نمایندگان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، اماکن نیروی انتظامی و شبکه بهداشت تا دوم دی‌ماه به‌طور مستمر در بازار حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: تمرکز اصلی بازرسی‌ها بر واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالاهای پرمصرف و پرتقاضای شب یلدا از جمله میوه، آجیل، خشکبار و شیرینی است تا از بروز هرگونه گران‌فروشی یا کم‌فروشی جلوگیری شود.

قدیمی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان بازار تصریح کرد: با واحدهای صنفی که اقدام به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، فروش اجباری، عدم ارائه فاکتور، عدم درج قیمت یا بی‌توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی کنند، بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد و اشد مجازات قانونی اعمال خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری کسبه منصف، بیان کرد: اجازه نخواهیم داد وضعیت معیشتی مردم و کالاهای اساسی در این ایام مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار گیرد.

رئیس صمت کهگیلویه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت، سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا مراجعه حضوری به ادارات صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف شهرستان گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.