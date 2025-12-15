دادستان یزد: ولگردی شبانه و مصرف مشروبات الکلی منجر به درگیری و قتل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسنپور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل، مأموران انتظامی و مقامهای قضائی بلافاصله وارد عمل شده و تمامی افراد دخیل را دستگیر کردند.
وی در تشریح ماجرا افزود: تحقیقات اولیه نشان میدهد گروهی از جوانان متشکل از سه پسر و چهار دختر، در پارکهای شاهدیه و نصرتآباد به شبنشینی، مصرف مشروبات الکلی و رفتارهای ناهنجار مبادرت کرده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد بیان کرد: در جریان بازگشت به منزل، متأسفانه مقتول با رفتار نامناسب و ایجاد مزاحمت برای یک فرد، موجب واکنش دوست او شده که این واکنش به درگیری لفظی انجامید با فراخوان سایر دوستان به محل، درگیری جمعی بین آنان اتفاق افتاد.
حسنپور خاطرنشان کرد: با حضور سایرین، حمله دستهجمعی به مقتول صورت گرفت و در جریان این درگیری، با وارد شدن دو ضربه چاقو به نواحی کتف و پشت کمر، قتل، صورت گرفت.
وی با تقدیر از اقدام سریع و هوشیارانه مأموران انتظامی و تلاشهای اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان یزد، تصریح کرد: کلیه افراد دخیل در حادثه، اعم از عاملان مستقیم و همراهان، در همان شب تا صبح شناسایی، دستگیر و به مرجع قضائی تحویل داده شدند و متهمان در تحقیقات مقدماتی به ارتکاب جرم اقرار کردهاند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد این حادثه را نمونهای تلخ و روشن از پیامدهای ناگوار ولگردی شبانه، مصرف مشروبات الکلی و روابط ناسالم خارج از چارچوب شرع و قانون دانست و هشدار داد: چنین رفتارهایی نه تنها امنیت جامعه را مختل میکند، بلکه میتواند به جنایات هولناکی مانند قتل عمد بیانجامد.
حسنپور در پایان با ابراز تسلیت به خانوادهی مقتول، تصریح کرد: پرونده با جدیت و سرعت در حال رسیدگی است و متهمان طبق قانون با شدیدترین مجازاتها روبرو خواهند شد.
وی از تمامی شهروندان، بهویژه والدین گرامی، درخواست کرد با نظارت و هدایت بیشتر بر فرزندان و پرهیز از مشارکت در چنین تجمعات و رفتارهای ناسالم، در حفظ امنیت و آرامش عمومی جامعه سهیم باشند.
نظر شما