۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

۸ کشته و ۴ زخمی در تصادف ناشی از نقص ترمز در مرکز فیلیپین

پس از از کار افتادن ترمز، خارج شدن خودرو از جاده و سقوط آن به داخل یک زمین خالی سنگی در استان نگروس اورینتال در مرکز فیلیپین، ۸ نفر کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، به گفته پلیس، این تصادف در حالی رخ داد که خودرو در حال حرکت از یک سراشیبی سرازیری بود.

طبق گزارش‌ها، مسافران، که همگی از اقوام یکدیگر بودند، در حال رفتن به مراسم سالگرد فوت بودند.

پلیس اعلام کرد که کشته‌شدگان شامل یک مرد و هفت زن بین ۴۲ تا ۷۱ ساله بودند.

چهار مسافر دیگر از جمله دو خردسال در این تصادف زخمی شدند. آنها به سرعت به بیمارستان محلی منتقل شدند و در حال حاضر تحت درمان پزشکی هستند.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات برای تعیین علت دقیق تصادف در حال انجام است.

