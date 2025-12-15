حسینی: فرهنگ شهادت باید به نسل آینده منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر دوشنبه در اجلاسیه شهدای دانش‌آموز و فرهنگیان شهید سنندج با تأکید بر جایگاه والای شهادت اظهار کرد: در منطق قرآن و اسلام، شهادت اندوه نیست بلکه افتخار است و این نگاه ایدئولوژیک موجب شده فرهنگ شهادت در جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ویژه و پرافتخار داشته باشد.

وی افزود: این مسیر افتخارآمیز باید به نسل بعدی معرفی و تبیین شود بررسی‌های تطبیقی انجام‌شده در نظام‌های آموزشی مختلف جهان نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی، آلمان، فرانسه، آمریکا و روسیه، در کتب درسی به موضوعاتی چون هویت‌سازی، مسئولیت اجتماعی، دفاع از وطن و وظایف شهروندی توجه ویژه‌ای می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آموزه‌های ملی، تعالیم اسلامی نیز مورد توجه قرار دارد، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت به‌عنوان راهی بی‌بدیل در دفاع از ارزش‌ها، باید به‌درستی برای نسل جوان تبیین شود.

کردستان با تقدیم ۴۶۸ شهید دانش‌آموز سند افتخاری از وفاداری مردم به نظام اسلامی است

حسینی با اشاره به برگزاری پیش‌اجلاسیه شهدای دانش‌آموز و فرهنگیان در راستای کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان که سال آینده برگزار می‌شود، تصریح کرد: استان کردستان با تقدیم ۴۸۶ شهید دانش‌آموز، سند افتخاری از وفاداری مردم شریف این دیار به آموزه‌های قرآن، نظام اسلامی و جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: همچنین وجود ۵۸ شهید فرهنگی در استان نشان‌دهنده ایستادگی و مقاومت فرهنگیان تا آخرین لحظه است؛ آنان با ایثار و فداکاری، آخرین درس خود را که همان مقاومت در برابر جبهه ظلم و دفاع از میهن، مردم، نظام و اسلام بود، به ما آموختند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با تأکید بر ادامه راه شهدا خاطرنشان کرد: امروز نسل حاضر اعلام می‌کند که در همان مسیر نورانی گام برمی‌دارد و در سنگر مدرسه، جهاد امروز را علم‌آموزی می‌داند و در مسیر مدرسه تراز انقلاب اسلامی، ارزش‌های جهاد و مبارزه را آموزش خواهد داد.