سرانه ورزشی قم زیر میانگین کشوری و قدمت اماکن بیش از ۴۰ سال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تبریک ایام هفته پژوهش و گرامیداشت سالروز شهادت دکتر مفتح، روز وحدت حوزه و دانشگاه، اظهار کرد: توجه به پژوهش و نخبگان علمی و دانشگاهی، یکی از ضرورت‌های توسعه متوازن شهر و کشور است و برگزاری برنامه‌های تکریم مفاخر و خادمان، اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر محسوب می‌شود.

وی در ادامه با تشریح ساختار کلی ورزش و جوانان افزود: مأموریت‌های این مجموعه در دو بخش ورزش و جوانان تعریف می‌شود و در کنار آن، موضوعات پشتیبان و فرابخشی نیز قرار دارد که هر سه حوزه نیازمند نگاه راهبردی و حمایت مؤثر هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان گفت: در حال حاضر ۸۱۹ مکان ورزشی در سطح استان وجود دارد که ۱۲۹ مجموعه متعلق به اداره کل ورزش و جوانان، حدود ۳۴۰ مجموعه وابسته به سایر دستگاه‌ها و بیش از ۳۴۰ مکان نیز متعلق به بخش خصوصی است و مجموع مساحت این فضاها حدود ۸۵ هکتار برآورد می‌شود که تنها ۳۵ هکتار آن در اختیار ورزش و جوانان قرار دارد.

وی ادامه داد: با این شرایط، سرانه ورزشی استان قم کمتر از ۶۰ سانتی‌متر مربع است، در حالی که متوسط کشوری حدود ۹۰ سانتی‌متر مربع برآورد می‌شود و این فاصله معنادار، بیانگر ناترازی جدی در توزیع و دسترسی به فضاهای ورزشی است.

سلطانی با اشاره به نابرابری سرانه در مناطق مختلف شهر قم تصریح کرد: در برخی مناطق شهری مانند منطقه ۶ و منطقه ۲، سرانه ورزشی به کمتر از هشت صدم درصد می‌رسد که وضعیت نامطلوبی را رقم زده و نیازمند مداخله جدی مدیریت شهری و حمایت شورای اسلامی شهر است.

بیش از ۳۴۰ مکان ورزشی خصوصی در قم فعال است

وی بخش خصوصی را یکی از ارکان اصلی ورزش استان دانست و افزود: بیش از ۳۴۰ مکان ورزشی خصوصی در قم فعال است که بخش قابل توجهی از بار ورزش قهرمانی و همگانی را بر دوش دارند، اما تنها ۲۴ مجموعه از این اماکن دارای مالکیت هستند و مابقی به صورت استیجاری فعالیت می‌کنند که این موضوع، آسیب‌پذیری جدی این بخش را نشان می‌دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در ادامه به فرسودگی اماکن دولتی اشاره کرد و گفت: اغلب اماکن ورزشی متعلق به این اداره کل، قدمتی بیش از ۴۰ سال دارند و تجهیزات، تأسیسات و ابنیه آن‌ها از رده خارج شده است و برای نگه‌داشت حداقلی این مجموعه‌ها و انجام تعمیرات اولیه، اعتبارات قابل توجهی نیاز است که در توان منابع جاری وزارتخانه و استان نیست.

وی به وضعیت ورزش بانوان در قم پرداخت و افزود: سرانه فضاهای اختصاصی ورزش بانوان در استان بسیار محدود است و در حال حاضر تنها یک سالن ۶۰۰ متری در بوستان نرگس و مجموعه تختی با مساحت حدود ۹ هزار متر مربع در اختیار بانوان قرار دارد و نبود مجموعه‌های اختصاصی، یکی از خلأهای جدی ورزش بانوان قم است.

ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری قم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سلطانی درباره پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی استان اظهار کرد: ورزشگاه ۴۵۰۰ نفری قم که از سال ۱۳۸۱ کلنگ‌زنی شده، همچنان به بهره‌برداری نرسیده و بروز حادثه طبیعی و تخریب بخشی از سازه، شرایط تکمیل آن را دشوارتر کرده است و برآورد اولیه برای اتمام این پروژه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و رایزنی‌هایی با خیران برای احیای آن در حال انجام است.

وی افزود: ورزشگاه یادگار امام نیز که زمانی از مجموعه‌های شاخص استان به شمار می‌رفت، اکنون بلااستفاده مانده و برای بهسازی، احیای چمن و به‌روزرسانی آن، اعتباری در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان مورد نیاز است.

۶۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در استان فعالیت می‌کنند

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به وضعیت ورزشکاران سازمان‌یافته گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در استان فعالیت می‌کنند که نزدیک به ۴۰ درصد آن‌ها بانوان هستند، با این حال، تنها ۱۸ درصد از جمعیت استان دارای تحرک بدنی منظم بوده و بیش از ۸۰ درصد کم‌تحرک محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: استان قم دارای ۵۰ هیئت ورزشی فعال در بیش از ۲۲۰ رشته است، اما به دلیل کمبود فضا، تنها ۳۴ هیئت دارای خانه تخصصی هستند و این موضوع، فعالیت حرفه‌ای بسیاری از رشته‌ها را با محدودیت مواجه کرده است.

سلطانی با اشاره به افتخارات ورزشی استان افزود: سال گذشته ۱۸ مدال آسیایی و جهانی و امسال تاکنون ۳۶ مدال بین‌المللی توسط ورزشکاران قمی کسب شده است، همچنین در المپیاد استعدادهای برتر کشور، قم با کسب ۲۹ مدال، رتبه شانزدهم را در میان ۳۱ استان به دست آورد.

وی با انتقاد از نبود برنامه‌های فرهنگی برای قهرمانان ورزشی گفت: ورزشکاران پس از طی مسیر دشوار قهرمانی، در دوران اوج و پس از آن نیازمند حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی معیشتی هستند، در حالی که برنامه منسجمی برای بهره‌گیری از ظرفیت الگوپذیری این قهرمانان در سطح شهر وجود ندارد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه جوانان پرداخت و بیان کرد: این بخش در سه محور اشتغال، ازدواج و مسکن فعالیت می‌کند و در حال حاضر ۹ خانه جوان، ۸۰ مرکز مشاوره و ۱۱ مرکز همسان‌گزینی در استان فعال است، اما همچنان با کمبود فضاهای اختصاصی و مشکلات مالکیتی مواجه هستیم.

وی در پایان با تأکید بر نقش ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی و اقتصادی گفت: ورزش می‌تواند در ارتقای نشاط اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و تقویت هویت شهری نقش‌آفرینی کند و انتظار می‌رود مدیریت شهری در تغییر کاربری‌ها، سهم ورزش را به صورت رایگان در اختیار این حوزه قرار دهد تا بخشی از ناترازی‌ها جبران شود.