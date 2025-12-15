  1. هنر
  تئاتر
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

برنامه‌ریزی برای اصلاح و تکمیل سند ملی موسیقی در شورای هنر

جلسه شورای هنر همراه با بررسی سند ملی موسیقی و با حضور وزیر فرهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر یکصد و بیست و دومین جلسه شورای هنر صبح امروز یکشنبه ۲۴ آذر با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای این شورا برگزار شد.

در این جلسه بخش‌های مختلف سند ملی موسیقی بررسی و متن سند نهایی شد تا بعد از اصلاحات مد نظر شورای هنر، برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

جمع بندی نظرات کارگروه تخصصی شورای هنر در مورد سند ملی موسیقی در این جلسه ارائه شد و هر یک از اعضای شورا نیز نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را ارائه کردند تا در متن سند اعمال شود و برای طی کردن فرآیند تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردد.

سند ملی موسیقی پیش‌تر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود که با توجه به نظرات اصلاحی جمعی از هنرمندان و صاحبنظران عرصه موسیقی مجدداً در دستور کار شورای هنر قرار گرفت. شورای هنر نیز با تشکیل یک کارگروه تخصصی سه نفره، نظرات اصلاحی را مورد بررسی قرار داد و ویرایش جدید خود را به صحن شورا ارائه کرد و امروز بعد از بررسی‌های نهایی و اعمال اصلاحات مورد نظر، به تصویب شورای هنر رسید.

در این جلسه همچنین در مورد ضرورت پرداختن شورای هنر به اقتصاد فرهنگ و هنر، بررسی موضوع صوت و تصویر فراگیر و فعالیت وی‌اودی‌ها و فرآیند صدور مجوز فعالیت و نظارت بر آنها و تقویت نگاه تأثیرگذاری اجتماعی در کنار نگاه اقتصادی به فعالیت‌ها و تولیدات هنری همفکری شد و اعضای شورا در مورد آنها تبادل نظر کردند.

آروین موذن زاده

