مقابله با فساد مستلزم هوشمندی و انطباق با تحولات روز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، یازدهمین نشست دوسالانه دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در دوحه قطر با سخنرانی دبیر کل سازمان ملل متحد و با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان و مقامات عالیرتبه کشورهای عضو آغاز به کار کرد.
وزیر دادگستری که به منظور شرکت در یازدهمین فراهمایی دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به قطر سفر کرده است، بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، به عنوان یکی از سخنرانان عالیرتبه این همایش، به تشریح مواضع کشورمان در حوزه مبارزه با فساد پرداخت.
رحیمی ضمن تشریح اقدامات کشورمان در مبارزه با فساد، به چالشها و موانع ناشی از تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه در مبارزه مؤثر و کارآمد با فساد و تحقق شفافیت اشاره کرد و گفت: تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و جنایات بینالمللی ارتکاب یافته آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق بین الملل و چالشی جدی در فرایند همکاریهای بینالمللی مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته است.
وزیر دادگستری گفت: در جهانی که فناوری مفاهیم سنتی روابط و بازارهای مالی را دستخوش تردید و تغییر کرده است، فساد روز به روز شکلی پیچیدهتر را به خود گرفته و خواهد گرفت و مقابله با آن هر روز بیش از پیش نیازمند هوشمندی، یکپارچگی و انطباق با تحولات روز است.
وی اظهار داشت: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیشنویس سند راهبرد ملی مقابله با فساد را با بازتعریف سیاستهای سنتی مقابله با فساد تهیه و برای تصویب ارائه کرده است.
