پخش «خواهران غریب» در شبکه نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، همزمان با زادروز کیومرث پوراحمد کارگردان برجسته سینما، فیلم سینمایی «خواهران غریب» به کارگردانی وی دوشنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نسرین و نرگس دو خواهر دو قلو که هرگز یکدیگر را ندیده‌ اند و نمی‌شناسند در یک برنامه تفریحی که برای مدارس برگزار شده با هم برخورد می‌کنند، آنها با جست و جو متوجه می‌شوند که والدینشان سال‌ها پیش جدا شده‌ اند و حالا پدر قصد ازدواج دارد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان خسرو شکیبایی، افسانه بایگان، پریسا گلدوست، پروین دخت یزدانیان، لادن طباطبایی، الهه علی یاری، الهام علی یاری و ناصر چشم آذر را نام برد.

«خواهران غریب» که در چهاردهمین دوره جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین کارگردانی را برای کیومرث پوراحمد به ارمغان آورد با ترانه‌های زیبایش ماندگار شد.

فیلم سینمایی «خواهران غریب» دوشنبه شب ساعت ۱۹ پخش می‌شود و سه شنبه ۲۵ آذر در ساعت‌های ۳ و ۱۱ بازپخش می‌شود.