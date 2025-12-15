  1. استانها
روغن‌های احتکار در شیراز به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف شد

شیراز- فرمانده انتظامی شیراز از کشف انبار روغن‌های احتکار به ارزش ۳ میلیارد ریال و معرفی مالک به مرجع قضائی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق و احتکار، مأموران کلانتری ۱۷ قدمگاه با اقدامات فنی از دپو مقادیر قابل توجهی انواع روغن مایع خوراکی در منزل فردی به هویت معلوم مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل یک هزار و ۷۲۸ بطری روغن مایع احتکار را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش اقلام کشف شده ۳ میلیارد برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

