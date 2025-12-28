  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

۶ تُن برنج و لوبیا احتکار شده در زرقان کشف شد

زرقان- فرمانده انتظامی زرقان از کشف برنج و لوبیای احتکار به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک باغ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریبرز مردانی، گفت: در راستای مقابله با عاملان احتکار اقلام به ویژه ارزاق و مایحتاج ضروری مردم، طرح شناسایی و برخورد با مخلان اقتصادی در دستور مأموران انتظامی زرقان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در این طرح یک انبار احتکار برنج را در یکی از باغات شهرستان زرقان شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در معیت نماینده صنایع و معادن به آن مکان اعزام و موفق شدند ۱۸۰۰ کیلوگرم برنج و ۴۴۰۰ کیلوگرم لوبیای احتکار را کشف کنند.

رئیس پلیس شهرستان زرقان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: یک نفر در این خصوص دستگیر و در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

