انبار احتکار کالاهای اساسی در شیراز شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنی گفت: در پی گزارش‌های واصله از دستگاه‌های امنیتی و حسب دستور مقام مسئول، چهارشنبه ۱۰ دی ماه بازرسان اداره کل صنعت معدن و تجارت استان فارس با همراهی، سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس به محل مورد نظر واقع در محدوده کرونی، شهرک خاتونک مراجعه کردند.

وی ادامه داد: در جریان بازرسی و پس از فکّ انبار، مقادیر قابل توجهی از انواع کالاهای مصرفی شامل مواد شوینده، سلولزی و مواد غذایی کشف و صورتجلسه قانونی تنظیم شد که انبار مذکور فاقد کد پستی و ثبت قانونی بوده که مراتب جهت تحقیقات وسیع‌تر و تشکیل پرونده تخلف در حال بررسی و تکمیل می‌باشد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: اقلام مکشوفه شامل صدها کارتن دستمال کاغذی و حوله‌ای، مواد شوینده مختلف، ۶ تن لوبیا چیتی و سایر کالاهای مصرفی بوده و پرونده تخلف جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌گردد.

حسنی ضمن تشکر و قدردانی ویژه از سربازان گمنام امام زمان به جهت همکاری و همدلی در کشف اینگونه موارد از هم استانی‌های عزیز تقاضا نمود گزارشات تخلفات اقتصادی را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.