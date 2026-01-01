  1. استانها
  2. فارس
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

انبار احتکار کالاهای اساسی در شیراز شناسایی شد

شیراز- معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از شناسایی و پلمب یک انبار احتکار کالاهای اساسی در شهرک خاتونک شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنی گفت: در پی گزارش‌های واصله از دستگاه‌های امنیتی و حسب دستور مقام مسئول، چهارشنبه ۱۰ دی ماه بازرسان اداره کل صنعت معدن و تجارت استان فارس با همراهی، سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس به محل مورد نظر واقع در محدوده کرونی، شهرک خاتونک مراجعه کردند.

وی ادامه داد: در جریان بازرسی و پس از فکّ انبار، مقادیر قابل توجهی از انواع کالاهای مصرفی شامل مواد شوینده، سلولزی و مواد غذایی کشف و صورتجلسه قانونی تنظیم شد که انبار مذکور فاقد کد پستی و ثبت قانونی بوده که مراتب جهت تحقیقات وسیع‌تر و تشکیل پرونده تخلف در حال بررسی و تکمیل می‌باشد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: اقلام مکشوفه شامل صدها کارتن دستمال کاغذی و حوله‌ای، مواد شوینده مختلف، ۶ تن لوبیا چیتی و سایر کالاهای مصرفی بوده و پرونده تخلف جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌گردد.

حسنی ضمن تشکر و قدردانی ویژه از سربازان گمنام امام زمان به جهت همکاری و همدلی در کشف اینگونه موارد از هم استانی‌های عزیز تقاضا نمود گزارشات تخلفات اقتصادی را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      5 0
      پاسخ
      خداقوت انشاالله سراسری باشدمخصوصادرشهرستانهارسیدگی شودچرابه مردم بدبخت نمیفروشندبخاطراینکه ۲برابرقیمت بدهندلعنتیها
    • ناشناس IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      4 0
      پاسخ
      یا امام زمان خداوند پشت و پناه این دلاور مردان. اگر این خاطئن در ملا عام تنبیه و آبروشون بره عبرتی میشه برای سایرین.
      • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
        2 0
        خدا پشت پناه سربازان امام زمان باشه و نیروهای امنیتی و انتظامی واقعا دارن زحمت میکشن برای امنیت و آرامش ما خدا قوت بهتون میگم خدا پشت و پناهتون باشه
    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      4 0
      پاسخ
      تورا به خدا برخورد قانونی کنید باهاشون برنج خیلی گرون شده اینا قائم کردن چرا نمیدن دست مردم تا بتونن مصرف کنن خدا لعنتوشون کنه گذاشتن بمونه برای چی ؟خوب نمیدونید صدای مردم بلند میشه واقعا همه از این وضعیت گرانی خسته شدن الان روغن هم کم یاب شده

