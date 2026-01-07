سه انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیری گفت: در جریان بازرسی از بازار توزیع کالاهای اساسی در شهرستان جهرم، بالغ بر ۱۰ هزار بطری و قوطی روغن خوراکی که بهصورت غیرقانونی احتکار شده بود؛ شناسایی و بلافاصله دستور تشکیل پرونده قضائی برای برخورد قانونی با متخلفان صادر شد.
وی افزود: بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار، دستور توزیع فوری روغنهای مکشوفه به نرخ مصوب دولتی صادر شد که مرحله نخست توزیع انجام شده و مراحل بعدی نیز طبق برنامهریزی ادامه خواهد داشت.
دادستان جهرم تصریح کرد: اطلاعرسانی زمان و نحوه ادامه توزیع روغنهای خوراکی از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم انجام میشود.
امیری تأکید کرد: دستگاه قضائی با هرگونه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه سو استفاده از نیاز کالاهای مصرفی مردم را نخواهد داد.
