به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام پزشکی، محمد رئیس‌زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، با تأکید بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر میان سازمان نظام پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: جامعه پزشکی حجم عظیمی از خدمات ارزشمند و حیاتی را به مردم ارائه می‌دهد و ضروری است در بررسی‌ها و تشکیل پرونده‌ها، نگاهی منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های حوزه سلامت حاکم باشد*.

وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جامعه پزشکی، لازم است علاوه بر نرخ‌های دستوری، قیمت تمام‌شده واقعی خدمات پزشکی و واقعیات اقتصاد سلامت نیز مدنظر قرار گیرد تا از تشکیل پرونده‌هایی که هم بار مضاعفی بر سازمان تعزیرات تحمیل می‌کند و هم موجب ایجاد مشکلات و گرفتاری برای جامعه پزشکی می‌شود، جلوگیری شود.

رئیس‌زاده همچنین با اشاره به کیفیت بالای خدمات درمانی در کشور و بهره‌مندی مردم از این خدمات، بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثرتر سازمان‌های بیمه‌گر تأکید کرد و گفت: جامعه پزشکی به هیچ عنوان تمایلی به برقراری رابطه مالی مستقیم با بیمار ندارد و خواهان آن است که تمام تمرکز خود را بر ارائه خدمات درمانی باکیفیت معطوف کند. در این میان، سازمان‌های بیمه‌گر باید نقش قانونی خود را به‌درستی ایفا کنند تا سهم پرداختی مردم مطابق قانون به کمتر از ۳۰ درصد برسد؛ در حالی که در حال حاضر، سهم پرداختی از جیب مردم بیش از ۵۰ درصد است.

در این دیدار که جمعی از اعضای هیئت‌مدیره بیمارستان‌های خصوصی نیز حضور داشتند و فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند جامعه پزشکی، بر ضرورت تبیین و رسانه‌ای کردن این خدمات از طریق ابزارهای رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: نگاه ما به جامعه پزشکی، نگاهی علمی، تخصصی و ارزشمند است.

وی همچنین بر ضرورت حفظ اعتبار و اعتماد جامعه پزشکی و تقویت رابطه احترام‌آمیز میان مردم و پزشکان تأکید کرد و افزود: برخورد با افراد متخلف، در عین حال که ضروری است، نباید به‌صورت رسانه‌ای و علنی انجام شود؛ چرا که این امر می‌تواند موجب خدشه‌دار شدن اعتبار کل جامعه پزشکی شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر رعایت حقوق مردم و ضرورت اجرای قانون، رابطه جامعه پزشکی و مردم را به‌ویژه در شرایط دشوار همچون دوران کرونا، همدلانه و احترام‌آمیز توصیف کرد و بر لزوم حفظ و تقویت این رابطه از سوی همه مسئولان و دستگاه‌ها تأکید کرد.