به گزارش خبرنگار مهر، محسن مه آبادی بعدازظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی دهه بصیرت و مقاومت و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با تأکید بر اهمیت برگزاری مراسم نهم دی اظهار کرد: ۹ دی روز تجلی ایمان، اعتقاد و جدایی حق از باطل است. برنامههای این ایام باید به گونهای طراحی شود که نشاندهنده پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب و ارزشهای شهدا باشد.
فرماندار تربت جام با اشاره به جایگاه سردار سلیمانی افزود: سالگرد حاج قاسم سلیمانی بزرگداشت عزتی است که همه ما به آن افتخار میکنیم. نکوداشت سردار سلیمانی باید مردمی برگزار شود و دستگاههای اجرایی پشتیبان آن باشند.
وی به مقام شامخ شهدا اشاره کرد: ما بیش از ۳۰۰ هزار شهید و جمع زیادی جانباز داریم و این افتخار بدون منت، به خاطر آرمانها و ارزشهای انقلاب است.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، خدمتگزاری را راه مقابله با دشمن معرفی کرد: تنها راه مقابله با آمریکا، خدمتگزاری به مردم است.
حسین اسدی در بخش دیگری از سخنان خود، به برکت نظام و انقلاب در شهرستان تربتجام اشاره کرد و گفت: امروز در شهرستان تربتجام متخصصان، پزشکان و دندانپزشکان متعهد که خود ایثارگر و یا فرزندی از نسل حاج قاسم که قهرمانان ملی ایران هستند، در کارنامه افتخارات خود دارد.
اسدی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی، بخشی از وصیتنامه ایشان را یادآور شد که نشاندهنده روحیه اخلاص و آرامش در مسیر جهاد بود.
در ادامه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تربتجام در این نشست اعلام کرد: جلسات فرعی با محوریت بخشداران برای هماهنگی برنامههای هفته بصیرت تشکیل میشود.
علی اکرامی گفت: برنامههای این هفته با تأکید بر بصیرت، ولایتمداری، مکتب مقاومت و جهاد تبیین طراحی خواهد شد. رویکرد فرهنگی و رسانهای ویژه در حوزه دانشآموزان، دانشجویان و بسیجیان در دستور کار قرار دارد.
در پایان جلسه، بر اهمیت حضور و مشارکت فعال مدیران در برنامههای هفته بصیرت و مقاومت و همچنین همکاری همهجانبه دستگاهها برای اجرای باشکوه مراسمها تأکید شد.
