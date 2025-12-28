حجتالاسلام روشنضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحلیل جامعهشناسی سیاسی حوادث ۹ دی اظهار کرد: گاهی مخالفان نظام، حرکتهای مردمی را واکنشهای کور و احساسی میدانستند و حتی در عصر انقلاب هم تعبیراتی مثل «مردم نمیدانند چه میخواهند» یا «حرکتهای کور» به کار بردند. اما حرکت مردم در ۹ دی کاملاً آگاهانه بود. آنها پس از حداقل هشت ماه شنیدن سخنان و تبلیغات مخالفان، تحمل انتقادات سیاسی و حتی همدلی برخی با این گروهها، وقتی توهین به مقدسات صورت گرفت، به خیابان آمدند. اگر این حرکت صرفاً کور بود، باید خیلی زودتر رخ میداد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی افزود: مردم در این حرکت، همه راهکارهای قانونی را در اختیار داشتند و حتی برخی خواستار بازشماری آرا و بررسیهای قانونی بودند، اما پس از آنکه دیدند دشمنان مقدسات را هدف قرار دادهاند، وارد میدان شدند. این نشان میدهد حماسه ۹ دی نتیجه تحلیل و آگاهی اجتماعی بود، نه احساسات لحظهای.
نقش رهبری در مدیریت بحران سال ۸۸
وی درباره نقش رهبری در شکلگیری حماسه ۹ دی تصریح کرد: حضرت آیتالله خامنهای با متانت کامل و بدون دستور به دستگاه قضائی برای برخورد با مخالفان، بر دفاع از رأی مردم تاکید داشتند. به رغم سخنان نامناسب مخالفان، رهبر انقلاب فرصت دادند و زمان دادند، بدون آنکه فشار غیرقانونی وارد شود. این مدیریت هوشمندانه و صبر رهبری، پایه شکلگیری حماسه ۹ دی بود.
روشن ضمیر ادامه داد: با توجه به تجربه همکاری با شورای نگهبان، میدانم که تخلفات جزئی هم به سختی رخ میدهد و امکان تخلف کلی تقریباً غیرممکن است. لذا اصرار رهبر انقلاب بر دفاع از آرای مردم، حرکت آگاهانه مردم و واکنش سنجیده ایشان، نشاندهنده اهمیت حضور مردم و ولایتمداری بود.
نسل جوان و میثاق امت با ولایت
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در پاسخ به اینکه چگونه نسل جوان که حوادث ۹ دی را تجربه نکرده، میتواند با مفهوم «میثاق امت با ولایت» ارتباط برقرار کند، گفت: نسل جدید اهل گفتگو نیست و اعتماد برخی از آنها در سالهای گذشته آسیب دیده است. کار دشوار است و نسخهای ساده برای معرفی این مفاهیم وجود ندارد. بهترین راه، تبیین دقیق وقایع، افشاگری پشت پردهها و ارائه تحلیلهای روشن است. کار بیشتر از این بسیار دشوار است و نیازمند تلاش جمعی است.
پیشبینی مواجهه با فتنههای آینده
وی درباره مواجهه مردم و حاکمیت با فتنههای مشابه ۸۸ افزود: فتنهها در آینده شکلهای متفاوت و حتی شدیدتری خواهند داشت. فشار دشمن، به ویژه فشار اقتصادی، امروز بیشتر از گذشته است. دیگر تقابل مستقیم با آرای مردم نخواهد بود، بلکه تلاش میشود مردم از مشارکت در انتخابات منصرف شوند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که دشمنان راهکارهای جدیدتری در پیش خواهند گرفت.
روشنضمیر با اشاره به درسهایی از روز ۹ دی تاکید کرد: درس اصلی ۹ دی، حضور آگاهانه مردم، تحمل انتقادات و مدیریت هوشمند رهبری است. این اتفاق نشان داد که مردم با تحلیل و آگاهی، میتوانند از ارزشها و مقدسات دفاع کنند و پایههای میثاق امت با ولایت را مستحکم نمایند.
