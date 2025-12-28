بصیرت و مقاومت، پایه مدیریت کارآمد در صحنه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای اداری شهرستان صحنه ظهر یکشنبه با محوریت هفته مقاومت و بصیرت، به ریاست عبادالله کنجوریان فرماندار این شهرستان و با حضور اعضای شورای تأمین، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان نهادها، در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان صحنه با تبریک فرارسیدن ایام پربرکت ماه رجب‌المرجب، ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و ایام معنوی اعتکاف، این مناسبت‌ها را فرصتی ارزشمند برای تقویت معنویت، خودسازی فردی و ارتقای اخلاق مدیریتی دانست و تأکید کرد: پیوند میان معنویت، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم، زیربنای مدیریت موفق در نظام اسلامی است.

وی با اشاره به هفته بصیرت و مقاومت اظهار داشت: نهم دی‌ماه به‌عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، نماد هوشیاری ملت ایران در یکی از مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی است و نشان داد مردم با شناخت درست از صحنه، اجازه خدشه‌دار شدن ثبات و امنیت کشور را نمی‌دهند.

کنجوریان افزود: بصیرت به معنای تحلیل صحیح شرایط، دشمن‌شناسی، پرهیز از هیجان‌زدگی و تصمیم‌گیری مبتنی بر عقلانیت و قانون‌مداری است و این رویکرد باید در تمامی سطوح مدیریتی نهادینه شود.

فرماندار صحنه با اشاره به سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم، مظهر عملی بصیرت و مقاومت بود و با اخلاص، تواضع و مردمی‌بودن، الگویی ماندگار برای خدمت صادقانه و مسئولیت‌پذیری در مسیر عزت و امنیت کشور شد.

وی تصریح کرد: مکتب حاج قاسم سلیمانی، مکتب ولایت‌مداری، مسئولیت‌پذیری و خدمت بی‌ادعا به مردم است و امروز وظیفه مدیران آن است که با الگوگیری از این سیره، برای حل مسائل مردم و تقویت انسجام اجتماعی با روحیه جهادی گام بردارند.