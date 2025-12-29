به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی پیش از ظهر دوشنبه در شورای اداری شهر مریانج با محوریت مسائل مسکن، آب و زیرساخت‌ها اظهار کرد: از محل اعتبارات شهرستانی ۱۷ میلیارد تومان و از محل اعتبارات حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی حاجی‌بابایی، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای این شهر در نظر گرفته شده است که پیگیری لازم برای جذب و هزینه‌کرد آن باید انجام شود.

وی با تأکید بر تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن افزود: تعیین تکلیف زمین‌های پیش‌بینی‌شده و انجام امور قانونی باید هرچه سریع‌تر صورت گیرد تا عملیات اجرایی ساخت مسکن آغاز شود. در حال حاضر حدود ۵۸۰ پرونده مربوط به افراد بومی متقاضی مسکن در شهر مریانج ثبت شده است.

درویشی همچنین به تسهیلات نوسازی مسکن اشاره کرد و گفت: شهرستان همدان دارای ۱۳۴۰ سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی است که تاکنون ۱۵۸ مورد از سوی شهر مریانج معرفی شده و همچنان از سهمیه این شهر باقی مانده است.

فرماندار همدان در خصوص موضوع آب شرب مریانج بیان کرد: موضوع قطعی و افت فشار آب حتماً بررسی و اقدامات لازم از جمله احداث مخزن آب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام خواهد شد، اما مدیریت مصرف و صرفه‌جویی از سوی شهروندان امری بسیار ضروری است.

وی افزود: برای احیای قنوات قدیمی نیز باید از محل اعتبارات جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای منابع مالی پیش‌بینی شود تا ضمن حفظ و احیای قنوات، بخشی از نیاز آبی مردم تأمین گردد.

درویشی بر تسریع در اجرای طرح ملی فیبر نوری و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در محلات فاقد پوشش تأکید کرد و گفت: شرکت مخابرات باید پاسخگوی نیاز ارتباطی مردم مریانج باشد و در صورت نیاز اقدامات توسعه‌ای انجام شود.

وی با اشاره به ثبت ملی حمام تاریخی الوند در مریانج، اظهار داشت: این حمام امسال در فهرست آثار ملی ثبت شده و اداره میراث فرهنگی باید علاوه بر مرمت و محوطه‌سازی، نسبت به تغییر کاربری و بهره‌برداری عمومی آن اقدام کند. همچنین برای محوطه‌سازی امامزاده محسن (ع) مبلغ ۲ میلیارد تومان برای سال آینده پیش‌بینی شود.

فرماندار همدان در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی مریانج گفت: این شهر می‌تواند میزبان رویدادهای مهم فرهنگی باشد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با انعقاد تفاهم‌نامه با شهرداری مریانج، نسبت به برگزاری برنامه‌های شاخص فرهنگی اقدام کند.