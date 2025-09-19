  1. استانها
  2. همدان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

توسعه روستاها با اشتغال‌زایی و ایجاد زیرساخت محقق می‌شود

توسعه روستاها با اشتغال‌زایی و ایجاد زیرساخت محقق می‌شود

همدان- نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها گفت: پیشرفت روستاها در گرو این دو عنصر کلیدی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی بعدازظهر جمعه در نشست هماهنگی و پیگیری مسائل روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان که به میزبانی روستای شورین برگزار شد، اظهار کرد: توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و ایجاد زیرساخت‌ها از مهم‌ترین الزامات رشد پایدار در مناطق روستایی است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی با بانک‌های عامل برای پیگیری اجرای طرح‌های اشتغال و درآمدزایی و سیاست‌های حمایتی در حوزه جوانی جمعیت افزود: روستاهای شورین و تفریجان به عنوان پایلوت تأمین و واگذاری زمین انتخاب شده‌اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح‌های ملی در حوزه راه‌های مواصلاتی خبر داد و گفت: تعریض و بهسازی مسیرهای گردشگری سد اکباتان، جاده چشین–ابرو و مسیر سیمین–امامزاده محسن (ع) در حال اجراست. به گفته وی، اجرای مجتمع‌های آبرسانی از جمله پروژه عربلو نیز آغاز شده و جذب اعتبارات ملی برای تکمیل آنها ضرورت دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بر ضرورت پیگیری مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان از طریق وزارتخانه‌های مربوطه برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد.

کد خبر 6594406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها