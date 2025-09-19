به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی بعدازظهر جمعه در نشست هماهنگی و پیگیری مسائل روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان که به میزبانی روستای شورین برگزار شد، اظهار کرد: توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و ایجاد زیرساخت‌ها از مهم‌ترین الزامات رشد پایدار در مناطق روستایی است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی با بانک‌های عامل برای پیگیری اجرای طرح‌های اشتغال و درآمدزایی و سیاست‌های حمایتی در حوزه جوانی جمعیت افزود: روستاهای شورین و تفریجان به عنوان پایلوت تأمین و واگذاری زمین انتخاب شده‌اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح‌های ملی در حوزه راه‌های مواصلاتی خبر داد و گفت: تعریض و بهسازی مسیرهای گردشگری سد اکباتان، جاده چشین–ابرو و مسیر سیمین–امامزاده محسن (ع) در حال اجراست. به گفته وی، اجرای مجتمع‌های آبرسانی از جمله پروژه عربلو نیز آغاز شده و جذب اعتبارات ملی برای تکمیل آنها ضرورت دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس بر ضرورت پیگیری مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان از طریق وزارتخانه‌های مربوطه برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد.