پرسپولیس چگونه آلومینیوم را برد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی یک بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر نه تنها شبیه نتایج قبلی سرخها در هفتههای اخیر بود بلکه از لحاظ آماری نیز شباهت چشمگیری با روند اوسمار ویه را دارد. پرسپولیس در حالی امتیازات مهم را در هفتههای پایانی نیم فصل اول جمع میکند که بردن را یاد گرفته است حتی با وجود اینکه بازی درخشان و پرگلی نداشته باشد!
الگوی تکراری مالکیت پرسپولیس
پرسپولیس در بازی با آلومینیوم اراک با ۵۷.۲ درصد مالکیت توپ نسبت به آلومینیوم (۴۲.۸ درصد)، داشت تا نسبت به هفتههای گذشته مالکیت کمتری پیدا کرده باشد اما همچنان بازی مدیرانهای را در میانه میدان با پاسهای کوتاه و کمترین ضریب خطا داشته باشد. شیوهای که شباهت زیادی به دیدارهای قبلی سرخپوشان مقابل پیکان تهران و شمسآذر قزوین دارد؛ بازیهایی که پرسپولیس نیز با مالکیت بالاتر از ۵۵ درصد، سعی کرد ریتم مسابقه را در دست بگیرد و حریف را به عقب براند.
پاسکاری بیشتر با موقعیتهای اندک
پرسپولیس برابر آلومینیوم ۵۹۲ پاس با دقت ۸۳.۳ درصد ثبت کرد؛ آماری که تقریباً با بازی برابر پیکان همخوانی دارد و حتی از دیدار مقابل شمسآذر نیز بهتر است. با این حال، همانند دو مسابقه قبلی، حجم پاس بالا الزاماً به خلق موقعیتهای پرتعداد منجر نشد. سرخها در این دیدار تنها ۸ شوت زدند که ۳ ضربه در چارچوب بود؛ آماری مشابه بازی با پیکان و کمتر از دیدار شمسآذر، جایی که پرسپولیس شوتهای بیشتری به سمت دروازه حریف روانه کرده بود.
نقطه اتکای بردهای اقتصادی
وجه مشترک هر سه پیروزی اخیر پرسپولیس مقابل پیکان، شمسآذر و آلومینیوم، استحکام خط دفاعی است. شاگردان اوسمار در این سه مسابقه موقعیتهای جدی کمی به رقبا دادند و اجازه ندادند فشار زیادی روی دفاع این تیم به وجود بیاید. بطوری که آلومینیوم تنها ۳ شوت در چارچوب داشت که نشاندهنده تمرکز پرسپولیس روی حفظ ساختار دفاعی پس از گل برتری است؛ رویکردی که در دو بازی قبلی نیز بهوضوح دیده میشد.
برد بدون هیجان
اگرچه پرسپولیس همچنان از نظر گلزنی آمار خیرهکنندهای ندارد و بردهایش اغلب با حداقل اختلاف رقم میخورد، اما تداوم این نتایج نشان میدهد تیم اوسمار به بلوغ تاکتیکی رسیده است. سرخپوشان حالا یاد گرفتهاند چگونه بازی را مدیریت کنند تا ضربه نخورند و سه امتیاز بدون هیجان را به توشه امتیازات فصل بیست و پنجم خود بیافزایند.
برد مقابل آلومینیوم، نسخهای تکرارشده از پیروزیهای اخیر پرسپولیس بود. مالکیت بیشتر، پاسکاری بالا، موقعیتهای نهچندان پرشمار و تمرکز بر دفاع الگوی این روزهای پرسپولیس است. این دیدگاه تا کنون پرسپولیس را با ۲۵ امتیاز در پایان هفته چهاردهم در کورس بالای جدول نگه داشته و نشان میدهد تیم اوسمار ویهرا فعلاً بیش از هر چیز، نتیجهگرا و حسابشده پیش میرود که میتواند برای پرسپولیس در فصل فشرده برگ برنده باشد.
