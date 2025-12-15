مدیر امور منابع آبی:۵ حلقه چاه غیرمجاز در مشا و رودهن مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از برخورد قاطع با متخلفان منابع آب در این شهرستان خبر داد و گفت: پنج حلقه چاه غیرمجاز در محدوده اراضی مشا و شهرک انا رودهن شناسایی، پر و مسلوب‌المنفعه شد.

زحمتکش با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از اخذ دستور قانونی از ریاست حوزه قضائی، همکاران واحد بازرسی و نظارت امور منابع آب دماوند با همکاری نیروی انتظامی، نسبت به شناسایی و انسداد پنج حلقه چاه غیرمجاز اقدام کردند.

وی افزود: این چاه‌های غیرمجاز با مجموع عمق ۲۶۸ متر و دبی پنج لیتر بر ثانیه در محدوده منطقه مشا و شهرک انا رودهن فعال بودند که در جریان این عملیات، تمامی ادوات بهره‌برداری توقیف و به انبار منتقل شد.

مدیر امور منابع آب دماوند با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح تصریح کرد: با انسداد این چاه‌ها از برداشت غیرمجاز حدود ۲۷ هزار مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آمد.

زحمتکش در پایان خاطرنشان کرد: امور منابع آب دماوند در چارچوب قوانین و مقررات، با هرگونه تخلف در حوزه آب‌های سطحی و زیرزمینی با جدیت و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.