مدیر امور منابع آبی:۵ حلقه چاه غیرمجاز در مشا و رودهن مسدود شد

دماوند- مدیر امور منابع آب دماوند از برخورد قاطع با متخلفان منابع آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از برخورد قاطع با متخلفان منابع آب در این شهرستان خبر داد و گفت: پنج حلقه چاه غیرمجاز در محدوده اراضی مشا و شهرک انا رودهن شناسایی، پر و مسلوب‌المنفعه شد.

زحمتکش با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از اخذ دستور قانونی از ریاست حوزه قضائی، همکاران واحد بازرسی و نظارت امور منابع آب دماوند با همکاری نیروی انتظامی، نسبت به شناسایی و انسداد پنج حلقه چاه غیرمجاز اقدام کردند.

وی افزود: این چاه‌های غیرمجاز با مجموع عمق ۲۶۸ متر و دبی پنج لیتر بر ثانیه در محدوده منطقه مشا و شهرک انا رودهن فعال بودند که در جریان این عملیات، تمامی ادوات بهره‌برداری توقیف و به انبار منتقل شد.

مدیر امور منابع آب دماوند با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح تصریح کرد: با انسداد این چاه‌ها از برداشت غیرمجاز حدود ۲۷ هزار مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی جلوگیری به عمل آمد.

زحمتکش در پایان خاطرنشان کرد: امور منابع آب دماوند در چارچوب قوانین و مقررات، با هرگونه تخلف در حوزه آب‌های سطحی و زیرزمینی با جدیت و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.

