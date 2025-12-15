زارع: مسئولیت این شکست با من است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع عصر دوشنبه پس از شکست ملوان بندر انزلی مقابل فجر شهید سپاسی در نشست خبری اظهار کرد: می‌دانم همه ناراحت و عصبی هستند و به عنوان مسئول فنی و نفر اول تیم، از هواداران عذرخواهی می‌کنم. قطعاً این نتیجه به ضعف من بازمی‌گردد و در این چند روز نتوانستم تیم را آن‌طور که باید جمع‌وجور کنم.

وی ادامه داد: از روز بعد از بازی با استقلال نگران شرایط تیم بودم و حتی در برنامه تلویزیونی هم درباره این موضوع صحبت کردم. واقعیت این است که تنها کاری که از دست ما برمی‌آید تلاش برای جبران است.

سرمربی ملوان با اشاره به اتفاقات جریان مسابقه گفت: از دقیقه ۲۰ بازی اتفاقاتی رخ داد که در ۲۰ سال حضورم در فوتبال کمتر چنین شرایطی را دیده بودم. اشتباهاتی رقم خورد که نه در گذشته سابقه داشت و نه معمولاً با این شکل در فوتبال دیده می‌شود.

زارع ضمن تبریک به تیم فجر سپاسی افزود: به تیم فجر تبریک می‌گویم؛ آن‌ها کاملاً شایسته برد بودند. ما تیم جوانی داریم و باید بارها به بازیکنان یادآوری کنیم که پیروزی‌های متوالی اتفاقی نیست و فوتبال روزهای سخت هم دارد؛ حتی برای بزرگ‌ترین تیم‌های دنیا.

وی با اشاره به رفتار هواداران ملوان تصریح کرد: بیش از هر چیز از هواداران شرمنده‌ام. وقتی بعد از این بازی ایستاده تیم را تشویق می‌کنند، فشار مضاعفی روی کادر فنی و بازیکنان وارد می‌شود. این حمایت‌ها گاهی کار را سخت‌تر می‌کند، اما ارزشمند است.

سرمربی ملوان در پایان گفت: ما در رأس کادر فنی مسئول این اتفاق هستیم و تلاش می‌کنیم این شرایط را جبران کنیم. در ادامه لیگ دو بازی سخت پیش رو داریم و تمام تلاش خود را برای بازگشت به شرایط مطلوب به کار خواهیم گرفت.