  1. سیاست
  2. مجلس
۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۱۰

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی:

فرهنگ تنها یک ردیف مالی در بودجه نیست، بلکه زیربنای تربیت نسل‌ها است

فرهنگ تنها یک ردیف مالی در بودجه نیست، بلکه زیربنای تربیت نسل‌ها است

نماینده مردم دلفان در مجلس گفت: فرهنگ تنها یک ردیف مالی در بودجه نیست، بلکه زیربنای تربیت نسل‌ها، است. وقتی بودجه آن محدود شود، پیامدهای آن به سرعت در جامعه ظاهر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدی، نماینده مردم دلفان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهم ناچیز بودجه فرهنگی کشور گفت: فرهنگ تنها یک ردیف مالی در بودجه نیست، بلکه زیربنای تربیت نسل‌ها، هویت ملی و انسجام اجتماعی است. وقتی بودجه آن محدود شود، پیامدهای آن به سرعت در جامعه ظاهر می‌شود و زمینه افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی را فراهم می‌کند.

محمدی ادامه داد: کاهش بودجه فرهنگ نه تنها فعالیت‌های هنری و فرهنگی را محدود می‌کند، بلکه بر توانمندی نسل‌های آینده در حوزه اخلاق، رفتار اجتماعی و مشارکت جمعی نیز اثرگذار است. فرهنگی که امروز تضعیف شود، فردا بازتولید اجتماعی و تربیتی نسل‌ها با خلأ مواجه خواهد شد.

وی افزود: مشکل اصلی کشور کمبود منابع مطلق نیست؛ بلکه نحوه تخصیص و اولویت‌بندی است. اگر بخشی از منابع شرکت‌های بزرگ و سودهای کلان آن‌ها به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یابد، بودجه این بخش افزایش می‌یابد و اثرات آن در زندگی مردم ملموس خواهد بود.

محمدی با اشاره به اهمیت فرهنگ در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: جامعه‌ای که فرهنگی قوی دارد، اعتماد عمومی، همکاری و انسجام بیشتری دارد و بسیاری از چالش‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. بودجه فرهنگی مانند سرمایه‌ای بلندمدت است که بازده آن نه تنها در هنر و سرگرمی، بلکه در توسعه اجتماعی و تربیت نسل‌ها نمایان می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه به بودجه فرهنگ باید فراتر از یک عدد در ردیف‌های مالی باشد. فرهنگ ستون هویت، انسجام و توانمندی کشور است. هرگونه تضعیف این سرمایه امروز، پیامدهای پرهزینه‌ای برای نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت و اصلاح نگاه به آن، شرط اصلی توسعه پایدار و قدرت اجتماعی کشور است.

کد خبر 6698782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها