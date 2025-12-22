به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدی، نماینده مردم دلفان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سهم ناچیز بودجه فرهنگی کشور گفت: فرهنگ تنها یک ردیف مالی در بودجه نیست، بلکه زیربنای تربیت نسل‌ها، هویت ملی و انسجام اجتماعی است. وقتی بودجه آن محدود شود، پیامدهای آن به سرعت در جامعه ظاهر می‌شود و زمینه افزایش آسیب‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی را فراهم می‌کند.

محمدی ادامه داد: کاهش بودجه فرهنگ نه تنها فعالیت‌های هنری و فرهنگی را محدود می‌کند، بلکه بر توانمندی نسل‌های آینده در حوزه اخلاق، رفتار اجتماعی و مشارکت جمعی نیز اثرگذار است. فرهنگی که امروز تضعیف شود، فردا بازتولید اجتماعی و تربیتی نسل‌ها با خلأ مواجه خواهد شد.

وی افزود: مشکل اصلی کشور کمبود منابع مطلق نیست؛ بلکه نحوه تخصیص و اولویت‌بندی است. اگر بخشی از منابع شرکت‌های بزرگ و سودهای کلان آن‌ها به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص یابد، بودجه این بخش افزایش می‌یابد و اثرات آن در زندگی مردم ملموس خواهد بود.

محمدی با اشاره به اهمیت فرهنگ در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: جامعه‌ای که فرهنگی قوی دارد، اعتماد عمومی، همکاری و انسجام بیشتری دارد و بسیاری از چالش‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. بودجه فرهنگی مانند سرمایه‌ای بلندمدت است که بازده آن نه تنها در هنر و سرگرمی، بلکه در توسعه اجتماعی و تربیت نسل‌ها نمایان می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه به بودجه فرهنگ باید فراتر از یک عدد در ردیف‌های مالی باشد. فرهنگ ستون هویت، انسجام و توانمندی کشور است. هرگونه تضعیف این سرمایه امروز، پیامدهای پرهزینه‌ای برای نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت و اصلاح نگاه به آن، شرط اصلی توسعه پایدار و قدرت اجتماعی کشور است.