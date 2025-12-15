به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی عصر دوشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، با تأکید بر نقش بنیادین جامعه در پرورش سرمایههای انسانی اظهار داشت: تمامی توانمندیها و ظرفیتهای موجود در جامعه، محصول رشد و بالندگی در بستر همین جامعه است و توسعه پایدار اجتماعی در گرو رعایت قانون، نظم و مسئولیتپذیری عمومی خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه والای عفاف و حجاب در فرهنگ اسلامی افزود: سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) سرشار از عفاف، پاکدامنی، تقوا و خداباوری است و میتواند الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی باشد. حتی در جوامعی که التزام دینی کمتری دارند نیز پیشرفت و تعالی در چارچوب قانون و ضابطهمندی محقق میشود و جامعهای که نسبت به قانون بیتوجه باشد، مسیر رشد و بالندگی را طی نخواهد کرد.
رئیسکل دادگستری استان ایلام با اشاره به هجمههای دشمن علیه ارزشهای دینی و فرهنگی تصریح کرد: هدف اصلی دشمن از فشارها و تحریمها، تضعیف باورهای دینی، ایمان و فرهنگ اصیل جامعه است که این هجمهها امروز بهویژه در فضای مجازی و از طریق تولید محتواهای انحرافی دنبال میشود.
وی با تأکید بر اینکه رعایت حجاب اسلامی یک الزام قانونی است، گفت: نیروی انتظامی باید با رویکردی توأم با دلسوزی و رعایت شأن اجتماعی، نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و ارائه تذکر قانونی به افراد متخلف اقدام کند.
علیمحمدی همچنین خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی موظفاند بر رعایت ضوابط حجاب و عفاف در مجموعههای تحت مدیریت خود نظارت مستمر داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت گیرد.
وی در ادامه به نقش اصناف و تولیدکنندگان پوشاک اشاره کرد و افزود: اتاق اصناف مرکز استان باید به واحدهای تولیدی و عرضهکننده پوشاک تذکر دهد تا طراحی و عرضه پوشاک منطبق با موازین حجاب اسلامی انجام شود.
رئیسکل دادگستری استان ایلام در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به تصادفات اخیر منجر به فوت، بر ضرورت پیشگیری مؤثر تأکید کرد و گفت: دوربینهای ثبت تخلفات رانندگی در داخل و خارج از شهرها باید بدون قطعی برق فعال باشند و اصلاح نقاط حادثهخیز جادههای برونشهری با اولویتبندی و هماهنگی دستگاههای مسئول در دستور کار جدی قرار گیرد.
