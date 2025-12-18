https://mehrnews.com/x39V8f ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰ کد خبر 6694293 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰ بسته خبری شبانه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ میپردازیم. دریافت 29 MB کد خبر 6694293 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۷ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری شبانه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان بسته خبری خبرگزاری مهر
