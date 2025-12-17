https://mehrnews.com/x39TLn ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۷ کد خبر 6693368 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۷ بسته خبری شبانه ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 10 MB کد خبر 6693368 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۶ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها خبرگزاری مهر بسته خبری زاهدان
نظر شما