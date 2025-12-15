تعطیلی یک مرکز غیرمجاز زیبایی در آبادان پس از شکایت شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هدایت عصر دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از توقف فعالیت یک مرکز غیرمجاز تزریق ژل و بوتاکس در این شهر خبر داد و گفت: این مرکز به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و ایجاد عوارض برای شهروندان، تعطیل شد.

وی افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندانی که پس از دریافت خدمات در این مرکز دچار عوارضی مانند آسیب‌های عروقی و عفونت شده بودند، موضوع توسط کارشناسان دانشگاه بررسی و تخلفات آن احراز شد.

هدایت با اشاره به مخاطرات این اقدامات غیرمجاز تأکید کرد: متأسفانه برخی افراد سودجو، بدون داشتن کم‌ترین دانش پزشکی، جان و زیبایی شهروندان را به خطر می‌اندازند. تزریق ژل و بوتاکس یک عمل پزشکی است، نه یک خدمت آرایشگاهی. عواقب آن می‌تواند تا حد نکروز بافتی و آسیب‌های دائمی عصبی پیش برود.

این مرکز غیرمجاز روز دوشنبه ۲۴ آذر با هماهنگی مقام قضائی، حضور نماینده حقوقی دانشگاه علوم پزشکی آبادان و پلیس اماکن عمومی تعطیل و پرونده آن برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان از مردم خواست پیش از دریافت هرگونه خدمات زیبایی، از مجوز مرکز و پروانه معتبر پزشک ارائه‌دهنده خدمت اطمینان حاصل کنند و موارد تخلف را از طریق سامانه‌های نظارتی دانشگاه گزارش دهند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بازار سیاه خدمات زیبایی غیرمجاز در برخی شهرها رو به گسترش است. پرسش کلیدی این است که آیا تعطیلی یک مرکز به‌صورت مقطعی کافی است، یا باید انتظار داشت با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و فرهنگ‌سازی گسترده‌تر، از شکل‌گیری چنین مراکزی پیشگیری شود؟