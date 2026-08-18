امام جمعه دشتستان: تربیت نیروهای مؤمن و توانمند در اولویت مساجد باشد

به گزارش خبرنگار مهر٬ حجت‌الاسلام حسن مصلح صبح سه‌شنبه در آستانه روز جهانی مسجد در دیدار با اعضای کانون فرهنگی هنری الغدیر مسجد جامع برازجان با اشاره به جایگاه مسجد در سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل‌ البیت (ع) اظهار کرد: مسجد نباید تنها به اقامه نماز محدود شود، بلکه مسجد تراز اسلامی باید محور جریان‌سازی فرهنگی و اجتماعی و زمینه‌ساز تربیت نسل جوان در تراز انقلاب اسلامی باشد.

امام جمعه دشتستان، اقامه نماز جماعت در سه وعده را از پایه‌های پویایی مسجد برشمرد و افزود: حضور مستمر مردم در مسجد برای اقامه نماز، زیربنای دیگر فعالیت‌های دینی و فرهنگی است.

حجت‌الاسلام مصلح همچنین بر حضور پرشور اقشار مختلف مردم، به‌ ویژه زنان، مردان، جوانان و نوجوانان در برنامه‌های مسجد تأکید کرد و گفت: مساجد باید با خروج از انفعال، برنامه‌های مستمر و هدفمند فرهنگی، آموزشی و تربیتی اجرا کنند.

وی، کنشگری اجتماعی و حضور فعال در تجمعات و صحنه‌های انقلابی، دفاع از ارزش‌های نظام و پشتیبانی معنوی و فرهنگی از جبهه مقاومت را از دیگر شاخص‌های مسجد تراز دانست.

ضرورت تشکیل شورای محله اسلامی

امام جمعه دشتستان با اشاره به ضرورت تشکیل شورای محله اسلامی بیان کرد: مسجد باید به‌ عنوان قلب تپنده محله و مرکز هم‌افزایی برای مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش کند.

وی جذب هدفمند نوجوانان و سرمایه‌گذاری بر نسل جدید را ضروری دانست و افزود: برنامه‌ریزی برای کادرسازی انقلابی و تربیت نیروهای مؤمن و توانمند باید از اولویت‌های مساجد باشد.

حجت‌الاسلام مصلح تأکید کرد: مسجدی که این شاخص‌ها را در خود متبلور سازد، به معنای واقعی کلمه «سنگر» است و می‌تواند در برابر تهاجم ترکیبی دشمن با صلابت ایستادگی کند.

وی در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و حضور مستمر اعضای کانون فرهنگی هنری «الغدیر» در مسجد جامع برازجان، مشارکت فعال این جوانان در برنامه‌های فرهنگی و حضور بصیرت‌مندانه آنان در تجمعات شبانه را نشانه پویایی مسجد دانست و ابراز امیدواری کرد این الگوی فعالیتی در دیگر مساجد شهرستان نیز گسترش یابد.