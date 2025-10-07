باستان شناسی راهی برای توسعه گردشگری تاریخی؛ لزوم توجه به نخبگان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در هشتمین سلسه گفت و گو های خبرنگار مهر با اعضای بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد میزبان حسین سپید نامه بودیم، او متولد روستای محمدآباد در حومه غربی دهدشت در خانواده ای معمولی با پدری کشاورز و مادری خانه دار متولد شده است.

وی تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و مقاطع راهنمایی و متوسطه در شهر دهدشت گذرانده است.

او موفق به گذراندن مقطع لیسانس در دانشگاه زاهدان و مقاطع ارشد و دکتری باستان شناسی در دانشگاه هنر اصفهان شده است و هم اکنون در دانشگاه یاسوج بعنوان کارشناس امور هیئت علمی، کارشناس امور هیئت امنامشغول به خدمت است.

سپیدنامه برگزیده دومین جشنواره دستاوردهای پژوهشی و فناورانه اجتماعات نخبگانی کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۲، پژوهشگر برتر دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان در سال ۱۳۹۸ ، کتابخوان برتر کشوری در نوزدهمین جشنواره کشوری اداره کل کتابخانه های عمومی کشور در سال ۱۳۹۰ و برگزیده مسابقات استانی دانش آموزی حفظ قرآن در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ بوده و عضو پیوسته انجمن علمی باستان شناسی ایران است.

انصراف از دانشگاه گناباد برای خدمت به کهگیلویه و بویراحمد

وی عضویت هیئت علمی در دانشگاه گناباد را هم در کارنامه خود دارد اما خدمت به هم استانی هایش باعث شد تا از این دانشگاه انصراف بدهد و به امر پژوهش مشغول است.

این نخبه کهگیلویه و بویراحمدی که علاقه مند به مطالعه تاریخ بوده رشته تحصیلی خود را نیز با عنوان باستان شناسی گذرانده و تاکنون بیش از ۱۵ مقاله علمی و پژوهشی در خصوص باستان شناسی و تاریخ استان منتشر کرده است.

سخنرانی در پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، دانشگاه هنر اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد،‌ شرکت در کاوش‌های باستان شناسی استان‌های مختلف کشور، مجری چندین فصل کاوش و بررسی باستان شناسی استان و همکاری با پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور از مهمترین فعالیت های علمی و پژوهشی وی بوده است.

لزوم فراهم سازی زمینه پژوهش در رشته های مختلف برای نخبگان

وی ضمن درخواست از مدیران دستگاهای اجرایی استان برای فراهم‌سازی زمینه پژوهش و کار برای بهره مندی از توان نخبگان استان بیان‌می کند: توجه و اهنیت به نخبگان میتواند منجر به توسعه استان شود.

سپیدنامه تلاش و پشتکار، حمایت خانواده، همسر و اساتید دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشکده باستان شناسی کشور را عامل موفقیت خود می داند و ابراز می گوید: مدیران پژوهشگاه و پژوهشکده باستان شناسی و معاون اسبق میراث فرهنگی استان با اعتمادی که به توان و تجربه ما داشتند طرح هایی را به ما سپردند و ما هم به بهترین نحو با مدیریت کرده و قدردان اعتماد اساتید و مسئولین به خود و دیگر پژوهشگران هستیم.

ضروروت توجه به تخصص گرایی در انتصابات

وی عدم توجه برخی مدیران استانی مرتبط با تخصص و حوزه فعالیتش را از چالش های مسیر نخبگی می داند و می گوید: مدیری که متخصص نباشد و وارد یک دستگاهی می شود که به تخصصش ارتباط ندارد می تواند ضربه مهلکی به اعتماد جامعه بزند و موجب یاس نه تنها جامعه نخبگان بلکه تمامی نسل جوان و متخصص شود.

هویت بخشی به جامعه مهمترین کمک رشته باشتان شناسی برای توسعه استان

این عضو بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد هویت بخشی به جامعه را مهمترین کمک رشته باستان شناسی به توسعه استان و کشور میداند و می افزاید: کاربرد این رشته در زمینه توسعه اقتصادی مبتنی بر گردشگری تاریخی و هویت بخشی به جامعه است .

گردشگری تاریخی رکن توسعه اقتصادی

وی با تاکید به اینکه امروزه رکن اصلی توسعه اقتصادی و درآمد زایی بسیاری از کشورها و حتی استان های کشورمان گردشگری شده است اظهار می کند: اینگونه توسعه بخشی جز با همراهی جامعه میراث فرهنگی و باستان شناسان امکان‌پذیر نیست.

سپیدنامه به تلاش هایش در یک دهه گذشته برای همگام سازی اقداماتش با دیگر باستان شناسان اشاره می کند و می افزاید: مقالات ما در تهیه مستندهای تاریخی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است که نمونه آن مستند فاخر «کوه گیلویه» که توسط آقای امید عبدالهی تهیه شده است.

وی ثابت قدم بودن و برداشتن گام های استوار در طی مسیر موفقیت را به دیگران توصیه می کند و معتقد است در طی مسیر موفقیت ثابت قدم باشند و به خدا توکل کنند، بدانند که اگر توانا شوند خداوند درهای رحمت و برکت را به روی آنها باز می کند و هیچ گاه در مقابل بی مهری ها و نامهربانی ها تحت تاثیر قرار نگرفته و ناامید نمی شوند.