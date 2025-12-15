به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حجار حسینی مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قم شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات زائرین ویژه ایام نیمه شعبان، با تأکید بر اهمیت راهنمایی و هدایت زائران و مسافران، نیمه شعبان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جلسات، تعیین مسیرها و خدمات شهری برای زائرانی است که از دیگر شهرها وارد قم می‌شوند و قصد دارند به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت کنند.



وی افزود: باید مشخص شود که زائران چگونه می‌توانند خودروهای خود را در پارکینگ‌های آماده‌شده شهرداری پارک کنند و سپس با استفاده از اتوبوس به سمت مسجد مقدس جمکران منتقل شوند تا از ترافیک سنگین اطراف مسجد جلوگیری شود.



مدیرکل روابط عمومی شهرداری قم گفت: همچنین لازم است خدمات رفاهی و بهداشتی برای شهروندان و زائران به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود، از جمله سرویس بهداشتی و پارکینگ تعبیه‌شده، محل مراکز اسکان و نقاط مشاوره و راهنمایی برای گمشدگان و یا وسایل مفقودی.



حجار حسینی با تأکید بر اهمیت هماهنگی و استفاده از تجارب سال‌های گذشته افزود: تجارب سال گذشته می‌تواند در ارائه راهکارهای عملیاتی مؤثر باشد و پیشنهادات اجرایی برای بهبود مسیرهای ترافیکی و خدمات‌دهی به زائران قبل از شروع ایام نیمه شعبان آماده شود.



وی ادامه داد: هدف این است که با استفاده از اتوبوس‌ها و هدایت مناسب، ورود خودروهای شخصی به شهر به حداقل برسد و زائران با امنیت و آرامش بیشتری به جمکران برسند و مدیریت شهری بتواند ترافیک و ازدحام را کنترل کند.



مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری قم خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و پیش‌دستانه به مردم و مسافران، نه تنها رضایت آن‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه اجرای یک رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی را تسهیل می‌کند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کند.



وی افزود: کمیته اطلاع‌رسانی باید علاوه بر هدایت و راهنمایی زائران، نظرات و بازخوردها را دریافت کرده و فوراً به مسئولان منتقل کند تا مسائل در اسرع وقت حل شود و گزارش جامعی از خدمات ارائه‌شده به ستاد و مسئولان استان ارائه گردد.



حجار حسینی در پایان گفت: مشارکت مؤثر رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق و هماهنگی میان نهادهای مرتبط می‌تواند ایام نیمه شعبان را به فرصتی مناسب برای ارائه خدمات شایسته به زائران و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در قم تبدیل کند.