  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۱

زیبا: عملیات تخلیه بار در اسکله کنگان تسریع شود

زیبا: عملیات تخلیه بار در اسکله کنگان تسریع شود

بوشهر- فرماندار کنگان گفت: با توجه به شرایط جوی ناپایدار در این شهرستان، عملیات تخلیه بار در اسکله کنگان تسریع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح سه‌شنبه در بازدید از اسکله کنگان اظهار داشت: به‌منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به کالاها و تسهیل در فرآیند تخلیه لنج‌ها، دستور راه‌اندازی دو پست جدید کاری در اسکله صادر شده است تا عملیات تخلیه با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.

وی افزود: رصد مستمر میدانی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و تصمیم‌گیری به‌موقع، از اولویت‌های مدیریت شهرستان در شرایط جوی خاص است و این بازدیدها با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرماندار کنگان در پی شرایط جوی حاکم بر منطقه، با هدف رصد دقیق وضعیت موجود، پیشگیری از بروز خسارات احتمالی و تسریع در امور جاری، با حضور میدانی در اسکله کنگان، از نزدیک روند فعالیت‌ها و شرایط تخلیه و بارگیری کالاها را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید با همراهی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان انجام شد و فرماندار ضمن بررسی آخرین وضعیت اسکله‌ها، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های مرتبط و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تأکید کرد.

زیبا: عملیات تخلیه بار در اسکله کنگان تسریع شود

بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان

در پی شرایط جوی حاکم بر منطقه و با هدف بررسی میدانی وضعیت راه‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، غلامحسین زیبا فرماندار کنگان به‌همراه معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار سیراف و جمعی از مسئولان مرتبط، از محورهای مواصلاتی شهرستان بازدید به‌عمل آورد.

در این بازدید میدانی، محور نخل‌غانم، سیراف، شیرینو و مسیر ارتباطی کنگان به جم مورد بررسی قرار گرفت و فرماندار از نزدیک در جریان وضعیت تردد، ایمنی راه‌ها و اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده قرار گرفت.

فرماندار کنگان در حاشیه این بازدید با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده گفت: اکیپ‌های راهداری و پلیس راه در چند نقطه از محورهای اصلی و فرعی شهرستان مستقر شده‌اند و به‌صورت مستمر وضعیت جاده‌ها را پایش می‌کنند.

وی افزود: جاسم رستگار، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری در بخش سیراف مستقر شده و اینجانب نیز به‌صورت میدانی در این بخش حضور داشته و روند آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان را از نزدیک رصد می‌کنم.

فرماندار کنگان در پایان بر تداوم پایش میدانی و آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول تا عادی شدن شرایط تأکید کرد.

کد خبر 6690813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها