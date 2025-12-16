زیبا: عملیات تخلیه بار در اسکله کنگان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح سه‌شنبه در بازدید از اسکله کنگان اظهار داشت: به‌منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به کالاها و تسهیل در فرآیند تخلیه لنج‌ها، دستور راه‌اندازی دو پست جدید کاری در اسکله صادر شده است تا عملیات تخلیه با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.

وی افزود: رصد مستمر میدانی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و تصمیم‌گیری به‌موقع، از اولویت‌های مدیریت شهرستان در شرایط جوی خاص است و این بازدیدها با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرماندار کنگان در پی شرایط جوی حاکم بر منطقه، با هدف رصد دقیق وضعیت موجود، پیشگیری از بروز خسارات احتمالی و تسریع در امور جاری، با حضور میدانی در اسکله کنگان، از نزدیک روند فعالیت‌ها و شرایط تخلیه و بارگیری کالاها را مورد بررسی قرار داد.

این بازدید با همراهی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان انجام شد و فرماندار ضمن بررسی آخرین وضعیت اسکله‌ها، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های مرتبط و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تأکید کرد.

بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان

در پی شرایط جوی حاکم بر منطقه و با هدف بررسی میدانی وضعیت راه‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، غلامحسین زیبا فرماندار کنگان به‌همراه معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار سیراف و جمعی از مسئولان مرتبط، از محورهای مواصلاتی شهرستان بازدید به‌عمل آورد.

در این بازدید میدانی، محور نخل‌غانم، سیراف، شیرینو و مسیر ارتباطی کنگان به جم مورد بررسی قرار گرفت و فرماندار از نزدیک در جریان وضعیت تردد، ایمنی راه‌ها و اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده قرار گرفت.

فرماندار کنگان در حاشیه این بازدید با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده گفت: اکیپ‌های راهداری و پلیس راه در چند نقطه از محورهای اصلی و فرعی شهرستان مستقر شده‌اند و به‌صورت مستمر وضعیت جاده‌ها را پایش می‌کنند.

وی افزود: جاسم رستگار، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری در بخش سیراف مستقر شده و اینجانب نیز به‌صورت میدانی در این بخش حضور داشته و روند آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان را از نزدیک رصد می‌کنم.

فرماندار کنگان در پایان بر تداوم پایش میدانی و آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول تا عادی شدن شرایط تأکید کرد.