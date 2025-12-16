حیدر عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت سه هزار و ۶۵۳ ازدواج در استان بوشهر طی هشت ماهه سال جاری خبر داد و بیان کرد: طی این مدت میزان ازدواج‌ها ۰.۷ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به کاهش ۸.۶ درصدی تعداد طلاق‌ها در استان بوشهر طی سال جاری خاطرنشان کرد: طی هشت ماهه نخست امسال هزار و ۳۹۲ طلاق در استان رخ داده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به ثبت هفت هزار و ۷۷۱ واقعه ولادت و سه هزار و ۲۸۰ واقعه وفات طی سال جاری از کاهش ۹ درصدی ولادت و افزایش ۴.۲ درصدی وفات خبر داد.

وی با اشاره به اینکه جمعیت استان به یک میلیون و ۲۲۳ هزار نفر رسیده است افزود: خدمات الکترونیک هویتی و دقت آماری وقایع چهارگانه در استان ارتقا یافته است.