استاندار گیلان: خزر کریدور توسعه اقتصادی با استان‌ های روسیه است

هادی حقشناس در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح اهداف و دستاوردهای سفر اخیر خود به روسیه پرداخت و با بیان اینکه این سفر در راستای پیگیری مصوبات اجلاس استانداران و توسعه تعاملات اقتصادی با استانهای روسیه برنامهریزی شده بود، اظهار کرد: هدف اصلی ما ایجاد و تقویت کانالهای اقتصادی با استانهای روسیه از طریق دریای خزر است.
استاندار گیلان افزود: تلاش داریم با استفاده از ظرفیتهای منحصر به فرد این دریا، نیازهای استان را تأمین و زمینه را برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه فراهم کنیم.
حقشناس با اشاره به اهمیت دریای خزر به عنوان کریدور ترانزیتی و اقتصادی، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که از این مسیر برای رفع مشکلات اقتصادی استان و افزایش همکاریهای منطقهای بهرهبرداری کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: برنامهریزیهای لازم برای تسهیل و تسریع ارتباطات اقتصادی با استانهای روسیه در حال انجام است و امیدواریم به زودی شاهد تحقق پروژههای مشترک در این زمینه باشیم.
نظر شما