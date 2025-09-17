به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع شهرهای آینده کشورهای عضو بریکس که در مسکو برگزار شد، بر لزوم بهره‌گیری از تجارب کشورهای عضو برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: با مدیریت هوشمند منابع آب و استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان اکوسیستم دریای خزر و تالاب‌های ساحلی آن را حفظ کرد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری‌های فراملی در حفاظت از محیط زیست، دریای خزر را از دغدغه‌های اصلی استان‌های شمالی ایران برشمرد و اظهار داشت: دریای خزر فرصتی برای همکاری و هم‌افزایی میان کشورها است.

استاندار گیلان از دولت روسیه، شهرداری مسکو و مجمع بریکس به‌خاطر فراهم آوردن بستر تبادل نظر قدردانی کرد و افزود: ما یک کره زمین بیشتر نداریم و باید از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم تا راه‌حل‌های مشترکی برای نجات زمین پیدا کنیم.

حق‌شناس همچنین وضعیت طبیعی استان گیلان را تشریح و تاکید کرد: گیلان با وسعت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار و بارش سالانه بیش از هزار میلی‌متر، منطقه‌ای سرسبز است اما آلودگی ناشی از پسماندهای شهری و خودروها چالش اصلی آن است که باید با مدیریت هوشمند و سرمایه‌گذاری رفع شود.

استاندار گیلان، کاهش سطح آب دریای خزر به میزان ۲.۶ متر طی ۲۵ سال اخیر را یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی خواند و گفت: این تغییرات سبب خشکی تالاب‌ها، تهدید سلامت عمومی، امنیت غذایی و نابودی تنوع زیستی شده و معیشت جوامع محلی را به خطر انداخته است.

وی راهکارهای مقابله با این بحران را شامل مدیریت هوشمند آب، تصفیه و بازیافت با فناوری‌های نوین، حفاظت از تالاب‌ها، بیوتکنولوژی و حکمرانی یکپارچه منابع آب دانست و تاکید کرد: کشورهای عضو بریکس می‌توانند با ارائه داده‌های ماهواره‌ای، مدل‌سازی‌های پیشرفته اقلیمی و فناوری‌های مهندسی آب، نقشی کلیدی در این زمینه ایفا کنند.

حق‌شناس در پایان به ظرفیت بانک توسعه بریکس برای تأمین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی اشاره و تصریح کرد: بحران خزر باید به فرصتی برای همکاری، نوآوری و توسعه پایدار تبدیل شود و تنها با هم‌افزایی می‌توانیم این اکوسیستم ارزشمند را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

گفتنی است؛ هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست استاندار گیلان به مسکو سفر کرده و در این مجمع، دیدارهایی با مقامات روسیه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و محیط زیستی برگزار خواهد کرد.