سفر هیئت اقتصادی - علمی روسیه به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلچوب ظهر یکشنبه در جلسه ای به منظور برنامه ریزی سفر هیأتی از استان ولگوگراد روسیه گفت: ازآغاز روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تلاشهای بی شائبه ای برای برقراری ارتباط با کشورهای دنیا بخصوص کشورهای حاشیه دریای خزر انجام پذیرفت که خوشبختانه پس از برجام و حذف تحریمها، این مسیر هموارتر شد.
وی روسیه را یکی از کشورهای هدف در این ارتباط برشمرد و افزود: روابط تجاری میان ایران و روسیه در چند ماه اخیر شکل تازهای به خود گرفته و دو طرف، تمایل زیادی به افزایش و تسهیل روابط تجاری دارند که با وجود ارتباطات عمیق سیاسی دو کشور، روابط اقتصادی، رشد مناسبی نداشته و در ماههای اخیر، تلاشهای ویژه ای برای توسعه مبادلات اقتصادی انجام شده است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری افزود: مازندران نیز در این عرصه، فعالیت چشمگیری داشته و با پذیرش چندین هیأت اقتصادی، تجاری و علمی از کشور روسیه توانسته است در انعکاس قابلیتها و ظرفیتهای استان، خوش درخشیده و مسیر این ارتباط و گسترش تجارت را فراهم آورد.
گلچوب یکی دیگر از اقداماتی که در این مدت انجام گرفت را امضای تفاهم نامه ایجاد «کریدور سبز» میان دو کشور ذکر و تصریح کرد: بر اساس این تفاهم نامه، قرار است کنترلهای فیزیکی در گمرکات دو کشور برای تجار خوش سابقه حذف شده و در صورت نیاز در سریعترین زمان ممکن صورت پذیرد که امید است به زودی این امر نیز محقق و زمینه مراودات میان دو کشور هموارتر شود.
وی با اشاره به اینکه زمینههای مساعدی برای صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به روسیه وجود دارد؛ از سفر یک هیأت اقتصادی- علمی ۹ نفره از استان ولگوگراد روسیه به سرپرستی معاون رئیس کمیته اقتصاد منطقه ولگوگراد خبر داد که از یازدهم تا سیزدهم ماه جاری در استان، حضور خواهند یافت.
این پذیرش به دنبال سفر مرداد ماه هیأتی اقتصادی از استان مازندران به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به استان ولگوگراد و به منظور گسترش روابط انجام میپذیرد که امید است از طریق بررسی ظرفیتها و پتانسیلهای هر دو استان، زمینههای مساعدی برای برقراری روابط دو جانبه ایجاد شود.
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