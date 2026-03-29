دستگاه قضایی ملارد: امنیت و آسایش مردم خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی اسدی با تأکید بر عدم مماشات دستگاه قضایی با مخلان امنیت عمومی اظهار داشت: با هماهنگی کامل میان مراجع قضایی و انتظامی، رسیدگی به پرونده سارقان با سرعت و جدیت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت شهروندان افزود: حفظ امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و در این راستا، احکام بازدارنده و قاطعی برای متخلفان صادر خواهد شد تا از تکرار جرائم در سطح بخش جلوگیری شود.

رئیس حوزه قضایی صفادشت در ادامه به تدابیر ویژه ایام نوروز اشاره کرد و گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرم در تعطیلات، سارقان و معتادان متجاهر از دریافت هرگونه تسهیلات ارفاقی از جمله مرخصی محروم خواهند بود تا برخورد با جرائم مرتبط با سرقت بدون اغماض انجام شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تمامی معتادان متجاهر، بدون استثنا، برای طی فرآیند درمان به مراکز درمان اجباری موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر معرفی می‌شوند.

اسدی با قدردانی از مشارکت شهروندان در شناسایی و گزارش موارد مشکوک، اطلاعات مردمی را بازوی مؤثر دستگاه قضایی در تأمین امنیت پایدار منطقه دانست.

وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران انتظامی، از اجرای یک اقدام ضربتی در روز جاری خبر داد و افزود: در پی عملیات نیروی انتظامی، سه معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری و به مراکز درمان اجباری منتقل شدند.