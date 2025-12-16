به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ریسباف بیان کرد: عملیات احداث محور روستایی تل گزی به طول شش کیلومتر با مشارکت خیر راهساز، از شهرستان خاش در حال آغاز شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در این پروژه، عملیات زیرسازی مسیر بهطور کامل توسط خیر راهساز انجام میشود و تأمین قیر، پخش و اجرای روکش آسفالت بر عهده ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان است که این همکاری باعث صرفه جویی ۴۰۰ میلیارد ریالی در اجرای این پروژه شده است.
وی افزود: با اجرای این محور، تعداد هفت روستا و بیش از ۱۰۰۰ خانوار روستایی از راهی مناسب، ایمن و آسفالته برخوردار میشوند که نقش بسزایی در تسهیل تردد، دسترسی به خدمات آموزشی، درمانی و افزایش رفاه عمومی مردم این منطقه خواهد داشت.
نظر شما