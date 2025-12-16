  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

آمادگی کامل راهداری گلستان برای زمستان

آمادگی کامل راهداری گلستان برای زمستان

گرگان-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: برای مواجهه با بارش‌های زمستانی دراستان با ۲۰۴ نفر درگیر در طرح به همراه ۱۶۶دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در حالت آماده‌باش قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۹ هزار تُن شن و نمک خریداری و برای اجرای طرح راهداری زمستانی تأمین و دپو شده است.

وی از تجهیز و مهیاسازی ۱۲ باب راهدارخانه در سطح استان خبر داد و افزود: با توجه به تجربیات سال گذشته و به منظور ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای، تلاش می‌شود نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان اظهار کرد: تیم‌های گشت راهداری با آماده‌باش کامل و با پایش مستمر محورهای استان، محورهای مواصلاتی را ایمن نگه می‌دارند.

به گفته وی، طرح راهداری زمستانی سال‌جاری با رویکرد «راهداری بدون مرز» و به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت راهداران و ماشین‌آلات راهداری استان‌های همجوار در سرعت بخشیدن به روند بازگشایی محورها و خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای برگزار می‌شود.

کد خبر 6691387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها