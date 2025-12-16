آمادگی کامل راهداری گلستان برای زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۹ هزار تُن شن و نمک خریداری و برای اجرای طرح راهداری زمستانی تأمین و دپو شده است.

وی از تجهیز و مهیاسازی ۱۲ باب راهدارخانه در سطح استان خبر داد و افزود: با توجه به تجربیات سال گذشته و به منظور ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای، تلاش می‌شود نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان اظهار کرد: تیم‌های گشت راهداری با آماده‌باش کامل و با پایش مستمر محورهای استان، محورهای مواصلاتی را ایمن نگه می‌دارند.

به گفته وی، طرح راهداری زمستانی سال‌جاری با رویکرد «راهداری بدون مرز» و به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت راهداران و ماشین‌آلات راهداری استان‌های همجوار در سرعت بخشیدن به روند بازگشایی محورها و خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای برگزار می‌شود.