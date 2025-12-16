  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۲

بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی کردستان به ایستگاه پایانی رسید

بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی کردستان به ایستگاه پایانی رسید

بانه- نماینده مردم سقز و بانه در مجلس از اتمام خط انتقال آب از سد چراغ‌ویس به بانه خبر داد و گفت: با تکمیل مراحل نهایی برق‌رسانی و نصب الکتروموتورها، مشکل کم‌آبی این شهر برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری صبح سه شنبه با اعللم این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به اجرای فشرده پروژه آبرسانی بانه در ماه‌های اخیر اظهار کرد: مردم شریف و صبور بانه در شرایط دشوار کم‌آبی با بزرگواری همراهی کردند که این صبوری شایسته قدردانی است.

وی افزود: پروژه انتقال آب از سد چراغ‌ویس به بانه، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و کم‌سابقه‌ترین طرح‌های آبرسانی استان کردستان، در مدت‌زمانی کوتاه به مراحل پایانی رسیده و خط انتقال به‌طور کامل اجرا شده است.

نماینده مردم سقز و بانه تصریح کرد: در حال حاضر تنها اقدامات نهایی شامل تأمین ترانس برق و نصب الکتروموتورها باقی مانده که با تکمیل آن‌ها، تأمین آب شرب شهر بانه به شکل اساسی و پایدار محقق خواهد شد.

بیگلری با قدردانی از مجموعه عوامل اجرایی این طرح گفت: از تلاش‌ها و پیگیری‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر نیرو، مدیران و معاونان استانی، شرکت‌های آب منطقه‌ای، آبفا و توزیع برق، استاندار کردستان، فرماندار بانه، قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، مشاوران، پیمانکاران، مهندسان و همه دست‌اندرکارانی که با تمام توان پای کار بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی همچنین با اشاره به تداوم عملیات اجرایی علی‌رغم بارندگی‌های اخیر خاطرنشان کرد: با وجود نگرانی‌های مردم در پی بارش‌ها، روند کار متوقف نشد و مسئولان با جدیت بیشتری پیگیر تکمیل پروژه بودند که نشان‌دهنده اولویت داشتن مطالبات مردم است.

نماینده مردم سقز و بانه در پایان تأکید کرد: با بهره‌برداری نهایی از این طرح، شهر بانه برای همیشه از معضل کم‌آبی رهایی خواهد یافت.

کد خبر 6690923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها