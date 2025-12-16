به گزارش خبرنگار مهر، محسن بیگلری صبح سه شنبه با اعللم این خبر به خبرنگاران رسانههای کردستان با اشاره به اجرای فشرده پروژه آبرسانی بانه در ماههای اخیر اظهار کرد: مردم شریف و صبور بانه در شرایط دشوار کمآبی با بزرگواری همراهی کردند که این صبوری شایسته قدردانی است.
وی افزود: پروژه انتقال آب از سد چراغویس به بانه، بهعنوان یکی از بزرگترین و کمسابقهترین طرحهای آبرسانی استان کردستان، در مدتزمانی کوتاه به مراحل پایانی رسیده و خط انتقال بهطور کامل اجرا شده است.
نماینده مردم سقز و بانه تصریح کرد: در حال حاضر تنها اقدامات نهایی شامل تأمین ترانس برق و نصب الکتروموتورها باقی مانده که با تکمیل آنها، تأمین آب شرب شهر بانه به شکل اساسی و پایدار محقق خواهد شد.
بیگلری با قدردانی از مجموعه عوامل اجرایی این طرح گفت: از تلاشها و پیگیریهای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر نیرو، مدیران و معاونان استانی، شرکتهای آب منطقهای، آبفا و توزیع برق، استاندار کردستان، فرماندار بانه، قرارگاه خاتمالانبیاء (ص)، مشاوران، پیمانکاران، مهندسان و همه دستاندرکارانی که با تمام توان پای کار بودند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی همچنین با اشاره به تداوم عملیات اجرایی علیرغم بارندگیهای اخیر خاطرنشان کرد: با وجود نگرانیهای مردم در پی بارشها، روند کار متوقف نشد و مسئولان با جدیت بیشتری پیگیر تکمیل پروژه بودند که نشاندهنده اولویت داشتن مطالبات مردم است.
نماینده مردم سقز و بانه در پایان تأکید کرد: با بهرهبرداری نهایی از این طرح، شهر بانه برای همیشه از معضل کمآبی رهایی خواهد یافت.
