استاندار بوشهر وضعیت بارندگی در عسلویه را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه شنبه در این بازدید بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، لایروبی مسیرهای آبراهی و مدیریت مناسب روان‌آب‌ها برای جلوگیری از خسارات احتمالی تأکید کرد و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

استاندار بوشهر با حضور در آتش نشانی و اورژانس شهر چاه مبارک با خدا قوت به نیروهای عملیاتی از آنها تقدیر و تشکر کرد.

در این بازدید که با همراهی فرماندار عسلویه، مدیر کل مدیریت بحران استانداری، معاون عمرانی فرماندار و مدیران اجرایی انجام شد، آخرین وضعیت مسیل‌ها و نقاط حادثه خیز پس از بارندگی‌های اخیر مورد ارزیابی قرار گرفت.