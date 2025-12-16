  1. استانها
استاندار بوشهر وضعیت بارندگی در عسلویه را بررسی کرد

بوشهر- استاندار بوشهر با حضور میدانی در شهرستان عسلویه از دره شور این شهرستان بازدید و وضعیت بارندگی‌های اخیر، مسیرهای عبور روان‌آب و اقدامات مدیریت بحران در این منطقه را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه شنبه در این بازدید بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، لایروبی مسیرهای آبراهی و مدیریت مناسب روان‌آب‌ها برای جلوگیری از خسارات احتمالی تأکید کرد و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

استاندار بوشهر با حضور در آتش نشانی و اورژانس شهر چاه مبارک با خدا قوت به نیروهای عملیاتی از آنها تقدیر و تشکر کرد.

در این بازدید که با همراهی فرماندار عسلویه، مدیر کل مدیریت بحران استانداری، معاون عمرانی فرماندار و مدیران اجرایی انجام شد، آخرین وضعیت مسیل‌ها و نقاط حادثه خیز پس از بارندگی‌های اخیر مورد ارزیابی قرار گرفت.

