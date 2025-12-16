به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، رابرت آگی، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا-روسیه، در مسکو گفت: ضرر مستقیم شرکتهای آمریکایی از تحریمهای کشورهای غربی از جمله خود آمریکا علیه دیگر کشورها ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
وی افزود محاسبات ما نشان میدهد که ضرر مستقیم شرکتهای آمریکایی از محل تحریمهای اعمال شده ۱۰۰ میلیارد دلار است و خسارت وارد شده به آنها در مجموع به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ۳۰۰ میلیارد دلار میرسد.
این فعال اقتصادی آمریکایی که در مسکو حضور دارد، افزود: شرکتهای آمریکایی تحریمهای اعمال شده علیه دیگر کشورها از جمله روسیه را یکی از مهمترین عوامل ضرر خود میدانند و نسبت به اقدامات مقابل جویانه روسیه هم خسارت دیدهاند.
وی همچنین افزود طی ۴ سال گذشته باید ۲۰ میلیارد دلار از سوی شرکتهای آمریکایی از محل فعالیت در روسیه تقسیم سود میشد که به خاطر تحریمها امکان انتقال این پول به حساب آنها برای تقسیم سود فراهم نشده است.
