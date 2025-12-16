امدادرسانی هلال احمر در هرمزگان به ۱۹۶ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور با اشاره به فعالیت تیمهای تخصصی افزود: در حال حاضر ۷۱ تیم ارزیاب در سطح استان مشغول عملیات، پایش مناطق و در حالت آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان ادامه داد: در مجموع ۳۴۰ نفر-روز نیروی عملیاتی در قالب تیمهای امدادی در وضعیت آمادهباش و امدادرسانی قرار دارند و خدمات لازم در شهرستانهای پارسیان، میناب، بندرعباس و قشم در حال انجام است.
سلحشور با تأکید بر تداوم آمادگی نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان با بهرهگیری از توان عملیاتی، تجهیزات و نیروهای آموزشدیده، تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی در کنار مردم خواهد بود.
